Kamer zoekt naar diepe zakken bij het kabinet: ‘Dit is groter voor mensen thuis dan de coronacrisis’

Tijdens de coronacrisis mochten de diepe zakken van de overheid nog helemaal leeg. Nu de energierekening explodeert, waakt premier Rutte voor het makkelijk strooien met miljarden. Terwijl het geld tegen de plinten klotst. ,,Dit is niet wat we moeten uitstralen.”

Snappen de ministers in vak K wel hoe groot de problemen in het land zijn? Oppositie-Kamerleden citeerden de afgelopen twee dagen gretig uit de berg noodkreten die ze gemaild krijgen. Over burgers in het nauw, bedrijven die de gasrekening niet kunnen betalen. Je zou maar de hele dag zuurstof nodig hebben en daardoor véél meer stroom verbruiken dan het tariefmaximum vergoedt. Of denk aan al die studenten in woongroepen met maar één gasmeter: die schieten straks na één week al door de goedkope 1200 kuub gas en betalen daarna de volle mep.

En steeds, bij al die voorbeelden tijdens de Algemene Beschouwingen, kwam de vraag aan premier Mark Rutte: wat gaat hij daaraan doen? ,,Want wat u nu doet, is totaal onvoldoende”, foeterde PVV-leider Geert Wilders. ,,Ik durf te beweren dat we nu een grotere crisis hebben dan met het coronavirus, dit is groter voor mensen thuis!”

GroenLinks-leider Jesse Klaver eist eveneens meer actie. Hij is niet vergeten dat de zakken van de overheid diep waren en ‘helemaal leeg’ mochten tijdens de coronacrisis. ,,Toen zei dit kabinet: we doen whatever it takes (alles dat nodig is, red.) Ik verwacht nu eigenlijk een zelfde uitspraak.”

Normaal

Maar Rutte deelt die parlementaire heimwee naar de crisismodus rond het coronavirus bepaald niet. Integendeel: na de pandemiejaren waarin met een bazooka 80 miljard euro aan steungeld naar bedrijven ging, proberen ministers en ambtenaren weer terug in de normale Haagse beslismodus te komen. Dat is er één van begrotings- en vergaderdiscipline, van voorspelbare structuur en vaak ook: engelengeduld.

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte aan de telefoon tijdens een pauze van het debat. © ANP

Dus ging de premier alleen beloven dat nog eens goed gekeken wordt naar hulp voor ‘grensgevallen’ en Rutte waarschuwde wel meteen: ,,We kunnen niet whatever it takes doen om alles volledig te compenseren. Dat gaat niet. Dan praten we over tientallen en tientallen miljarden.”

Een flink deel van de Tweede Kamer vindt het kabinet te zuinig. ,,Dat is niet wat we nu moeten uitstralen naar Nederland”, klaagde Klaver.

Maar dat is wel waar Nederland het voorlopig mee moet doen. Ondertussen kan Rutte niet meer dan zijn uiterste best doen, beloofde hij. Maar gebeurt dat werkelijk? Juist op het punt van het prijsplafond heeft het kabinet de schijn tegen. Eerder deze week benadrukten energieminister Rob Jetten (D66) en Rutte nog dat die ingreep toch echt nu pas kan. Brussel zat in de weg, energiebedrijven konden het lange tijd niet aan.

Vertekende versie

Dat bleek een flink vertekende versie van de waarheid: rond de Europese Commissie benadrukken bronnen dat Nederland al sinds vorig jaar de energieprijzen kon reguleren, en in de zomer gaven enkele grote energiebedrijven aan dat een prijsmaximum wel hanteerbaar zou zijn.

Het waren dus niet de energiebedrijven of ‘Brussel’: het kabinet zelf was niet happig op zo’n tariefplafond, erkennen coalitiebronnen. ,,De linkse partijen hadden goed een plan”, zegt een ingewijde. ,,Het lijkt wel alsof de Kamer beter doorheeft hoe erg de problemen zijn dan het kabinet.”

