Kamer reageert opgetogen op arrestatie Taghi

Ook de minister van justitie, Ferd Grapperhaus noemt het werk van de politie en het OM ‘voortreffelijk’. Hij prijst naast het harde werk en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse diensten ook de politie in Dubai. ,,Dat is echt wel heel bijzonder, dat we een samenwerking hebben opgezet die dit mogelijk heeft gemaakt”, aldus Grapperhaus. Vooral omdat de jacht op de crimineel lange tijd een ‘lastige zoektocht’ was. De justitieminister Ferd Grapperhaus is ‘positief gestemd’ over de mogelijke uitlevering van het criminele kopstuk Ridouan T. Ook Dubai voelt dat zo, laat de bewindsman weten. Uitlevering van T. aan Nederland is lastiger dan bijvoorbeeld uit een EU-land, erkent Grapperhaus. Maar er is ‘aan beide kanten een positieve stemming over hoe we dat kunnen doen’. Dat is te danken aan een aantal justitieambtenaren die de afgelopen maanden naar het oliestaatje zijn afgereisd, zegt de minister.