Kalm blijven tussen woeste demonstranten: ‘Zelfs niet grinniken, je hebt zo een steen in je nek’

Verhuurder studenten­flat verbiedt na brand regenboog­vlag­gen in gangen: ‘Zodat rust terugkeert’

24 augustus De bewoners van de door brand getroffen studentenflat in Amsterdam eisen dat studentenhuisvester Duwo maatregelen neemt om een dergelijke brand te voorkomen. Duwo verbiedt voorlopig het ophangen van regenboogvlaggen in de gangen. Waarschijnlijk is de brand aangestoken vanwege zulke vlaggen, zegt de politie.