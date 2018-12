Kalifaatmeisje Laura H. vertelt over ontsnapping uit kalifaat

In deze aflevering vertelt ze hoe ze nu daadwerkelijk levend uit het kalifaat ontsnapte met haar kinderen. Maar zonder man. Een Duitse deradicalisering-expert had een plan bedacht, waar ze via haar vader op was voorbereid. Maar hoe was dat plan in werkelijkheid verlopen?Was het dankzij deze operatie geweest dat ze nog leefde. Of was het eerder ondanks?