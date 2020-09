Kade in centrum Amsterdam ingestort

Het gaat om een kade aan de overzijde van de Grimburgwal. Dat stuk is met lantaarnpaal en al in het water verdwenen. Het gebouw op de kade behoort toe aan de Universiteit van Amsterdam, vanwege herstelwerkzaamheden was er op het moment dat de kade instortte niemand aanwezig in het gebouw.



Een getuige zag het rond 12.30 uur gebeuren. ,,Ik hoorde wat geluiden en zag de hele kade omlaag storten. Ik ben nog even blijven hangen om te kijken of er geen mensen in het water waren geraakt, maar voor zover ik weet is niemand erin gevallen.” Ook voor omwonenden is er geen gevaar.



Een woordvoerder van de gemeente kon nog niks vertellen over de oorzaak. ,,Het is nu alle hens aan dek. Alles moet nu worden geïnventariseerd.”