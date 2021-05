Kabinet wil vanaf medio 2022 helmplicht voor snorfietsers

video LIVE | Honderddui­zen­den vaccins naar Suriname, Rutte: zeker tot na zomer thuiswer­ken en mondkapjes

22:10 Vanaf volgende week zaterdag gaat Nederland weer wat meer van het lockdownslot. Restaurants, musea, bioscopen en theaters gaan open. Daarnaast zijn er verdere verruimingen voor de sport. Ook gaat het dringende advies voor bezoek thuis naar 4 personen. De versoepelingen werden vrijdagavond bekend gemaakt tijdens een coronapersco. Er was ook slecht nieuws: het gaat langer duren voor iedereen is gevaccineerd, vanwege de vertragingen in de levering van het Janssen-vaccin. Minister De Jonge verwacht dat half juli iedereen die dat wil een eerste prik heeft gehad. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.