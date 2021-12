Kabinet wil ouders de keuze geven voor gecombineerde achternamen

Kabinet neemt definitief besluit over verlenging 'avondlock­down’

De ‘avondlockdown’ verlengen of niet. Als het aan het Outbreak Management Team ligt blijft de lockdown voorlopig in stand. Een definitief besluit moet in Den Haag nog genomen worden en een deel van het kabinet is vanmiddag op het Catshuis bijeengekomen om onder meer over deze maatregel te praten.

12 december