Kabinet vreest spionage en doet Russische antivirussoftware in de ban

Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Er is kans dat de antivirussoftware wordt gebruikt voor spionage door de Russen. Er zijn nog geen concrete gevallen van misbruik bekend, maar 'dit kan niet worden uitgesloten', aldus de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. ,,De Russische Federatie heeft een actief offensief cyberprogramma dat onder meer is gericht op Nederland en Nederlandse belangen", schrijft de minister. 'Het zorgelijke beeld op het terrein van digitale dreigingen' heeft er volgens Grapperhaus toe geleid dat er 'aangescherpte afwegingen' zijn genomen. De combinatie van de software en 'de Russische wetgeving en offensieve cybercapaciteiten' zouden de doorslag hebben gegeven. Bedrijven met vitale diensten (bijvoorbeeld op het gebied energienetwerken) en ondernemingen die nauw samenwerken met Defensie worden geadviseerd ook geen gebruik meer te maken van de antivirussoftware van Kaspersky Lab. Andere producten en diensten van het bedrijf blijft de overheid gewoon gebruiken.

Waarschuwingen

Antivirussoftware kan worden gebruikt voor spionage en sabotage. De Russische wetgeving vereist dat Russische bedrijven zoals Kaspersky Lab de inlichtingendiensten van het land moeten helpen als zij daar om vragen. De Nederlandse inlichtingendiensten waarschuwen al jaren dat Rusland hier zeer actief is met digitale spionage. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben eerder gewaarschuwd tegen het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab. Oktober vorig jaar linkte onder meer The New York Times het programma al aan een datalek van de NSA, de Amerikaanse geheime dienst. De Russische geheime dienst zou jarenlang hebben meegekeken, maar werd betrapt door Israëlische spionnen.

Toonaangevend securitybedrijf

Kaspersky Lab heeft altijd ontkend de Russische overheid te helpen bij spionage. Het wordt gezien als een toonaangevend securitybedrijf. Kaspersky heeft dochterondernemingen in onder meer Groot-Brittannië en Duitsland, een hoofdkantoor in Moskou, en is actief in ongeveer 200 landen. ,,Onze cyberbeveiligingstechnologieën beschermen ruim 400 miljoen gebruikers over de hele wereld", meldt de website van het bedrijf.