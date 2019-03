Kabinet verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers uit Iran

‘Bestuurder Cornelius Haga bedreigde onderwijs­in­spec­tie’

18:52 De onderwijsinspectie, die vorige week een onaangekondigd bezoek bracht aan het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum, kreeg daar van een bestuurder te horen dat hij ‘zijn mensen niet in de hand kon houden’. Dat zei minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs tijdens een Kamerdebat over de Amsterdamse, islamitische school, waar het bestuur volgens inlichtingendiensten de helft van de lessen wil besteden aan de salafistische geloofsleer.