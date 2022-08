Kabinet passeert voor het eerst gemeente en gaat vergunning geven voor asielopvang in hotel

Daarom passeert het kabinet de gemeente, door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming te geven om daar asielzoekers op te vangen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het hotel kunnen nu 80 gasten terecht. In potentie kunnen er driehonderd vluchtelingen worden opgevangen. Het COA heeft het hotel al gekocht.

,,Hoewel alle partijen hard werken om juist voor de korte termijn al tot oplossingen te komen, heeft dat nog niet geleid tot een doorbraak. De nood is heel hoog. Zonder maatregelen komen we in oktober duizenden opvangplekken tekort.’’, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. ,,De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het kabinet heeft besloten om een uitzonderlijke stap te zetten.” Het gaat volgens hem om ‘een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen.’