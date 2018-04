Kabinet laat de publieke omroep in de kou staan

'Een sterke publieke omroep is onmisbaar voor een vitale democratie', stelt het regeerakkoord. Die plechtige woorden schieten door mijn hoofd, terwijl ik vanaf de Mies Bouwman-boulevard het Mediapark op rijd. Dan belt Marc Adriani om zijn vertrek van BNNVARA naar John de Mols Talpa Radio aan te kondigen.

Wanneer een collega onze publieke omroep verlaat, doet dat even pijn. Maar het maakt ook trots: blijkbaar is dit de prijs van succes. Art, Twan, Gerard, nu Marc. Allemaal talenten die bij de publieke omroep konden groeien en bloeien en nu, op hun hoogtepunt, worden weggekocht. Zo gaat het in het voetbal, zo gaat het bij de omroep. Zie het als een compliment.

Quote Het gaat, kortom, goed. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo blijft Shula Rijxman

We willen en kunnen niet concurreren met de bedragen die de commerciëlen betalen. Maar de eredivisie van tv en radio wordt toch écht door de teams van de publieken gedomineerd. Het seizoen 2018 is bijna halverwege en we hebben een goede periode achter de rug, of het nu om de waardering of om de kijkcijfers gaat. Van het ongekende succes van NPO Radio 2 als grootste zender van Nederland tot ons snel groeiende platform NPO Start. Van de Luizenmoeder tot Mindf*ck, van Zondag met Lubach tot Wie is de Mol?, van de scoops van Nieuwsuur tot de prachtige kinderprogramma's van Zapp en Zappelin.

Vanzelfsprekendheid

Het gaat, kortom, goed. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo blijft. Als het kabinet ons net zo zou behandelen als zo ongeveer alle andere sectoren, had de publieke omroep jaarlijks zo'n 200 miljoen meer kunnen besteden aan nog mooiere, betere, relevantere producties van en voor ons allemaal. Ironisch genoeg gebeurt het tegenovergestelde. Advertentie-inkomsten dalen hard. Het kabinet komt z'n mooie woorden in het regeerakoord niet na, de minister presenteert zelfs een extra korting.

Heus, ik bewonder John de Mol en zijn droom van een Hollands media-imperium. Hij vecht met ons tegen de oprukkende macht van Facebook en Google, al houdt hij de mogelijkheid open om ooit alles weer aan diezelfde Googles of Facebooks te verkopen. De Mol was al eigenaar van de radiostations 538, Sky Radio, Radio 10 en Veronica, alsmede de SBS-televisiezenders. Nu lijft hij het ANP in en wordt zo hofleverancier van alle concurrenten.

Onafhankelijk nieuws

Weer denk ik aan het regeerakkoord en het daarin door partijen onderstreepte belang van een onafhankelijke nieuwsbron. De publieke omroep wil er met haar informatieve, culturele en educatieve programma's voor iedereen zijn en slaagt daar vaker wel dan niet in. En, hoewel sommigen anders willen doen geloven, we doen dat volgens iedere onafhankelijke meting voor een zeer, nee, té bescheiden budget.

'Een sterke publieke omroep is onmisbaar voor een vitale democratie'? Wij hebben geleverd, Haagse politici; waar blijven úw daden?