‘Kabinet draait KLM met maatregelen de nek om’

GGD ontslaat medewerker die gezin adviseerde te liegen over coronatest: ‘Doen net of we gek zijn’

19 januari Een medewerker bron- en contactonderzoek van de GGD Twente is per direct ontslagen, nadat ze een Rijssens gezin adviseerde te liegen over een coronatest. Toen er verwarring ontstond over de uitslag van vader, kreeg een van de dochters telefonisch te horen: „Je hoeft tegen de thuiszorg niet te zeggen dat je getest hebt, hé. Dan doen we net of we gek zijn.”