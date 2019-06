Kabinet: anonieme tiplijn ggz helpt niet

Het CDA had opheldering gevraagd na een publicatie van deze nieuwssite over moordverdachte Thijs H. Hij meldde zich vorige maand op de middag na de moorden op de Brunssummerheide met bloed op de kleding voor opname bij de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht. Medewerkers trokken ondanks sterke vermoedens van H.’s betrokkenheid niet aan de bel. Pas toen hij een dag later voor de tweede keer wist te ontsnappen uit de gesloten afdeling werd het beroepsgeheim doorbroken en de politie ingeschakeld.

‘Delen moet’

CDA-Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Joba van den Berg pleitten daarna voor versoepeling van het beroepsgeheim, ook opperden ze de mogelijkheid om desnoods een anonieme tiplijn in te stellen voor ggz-medewerkers die weet of vermoedens hebben van ernstige strafbare feiten. ,,Je kunt niet zonder meer alles delen, maar er móet ruimte zijn om informatie in zulke gevallen uit te wisselen”, zei van Toorenburg .

Blokhuis weigert inhoudelijk in te gaan op de zaak-Thijs H., maar stelt in het algemeen dus wel dat een anonieme tiplijn niks oplost. Ook binnen de huidige regels is het mogelijk om het geheim te doorbreken: ,,Binnen de regels van het medisch beroepsgeheim zijn er dus – zeker als het gaat om cruciale informatie – zeker mogelijkheden om informatie te delen.” Of dit juist is toegepast in de zaak-Thijs H. moet nog blijken, op verzoek van Mondriaan loopt er onderzoek naar de handelswijze. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekijkt de zaak. CDA-Kamerlid Van den Berg hoopt dat artsen en behandelaars nu zelf ,,de discussie starten of er met de huidige kaders balans is tussen de belangen van de patiënt en die van de slachtoffers en nabestaanden.”