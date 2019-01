Kaartverkoop WK Oranjevrouwen gaat hard

De kaartverkoop voor de wedstrijden van de Oranjevrouwen op het WK voetbal in Frankrijk komende zomer, loopt als een trein. De kaarten die de KNVB beschikbaar had voor de wedstrijden in de poulefase waren gisteren, toen de voorverkoop begon, binnen een paar uur grotendeels uitverkocht.

Voor de poulewedstrijden tegen Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims) zijn inmiddels via de KNVB geen kaarten meer beschikbaar. Voor de eerste poulewedstrijd (op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland) waren gisteren nog wel kaartjes te koop via de bond. ,,De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland is op een doordeweekse dag en Le Havre is wat verder weg dan de andere twee speelsteden, we hadden verwacht dat de verkoop daarvan iets minder hard zou gaan’’, stelt een KNVB-woordvoerder.

De voetbalbond krijgt van de FIFA per wedstrijd maar zo’n acht procent van het totaal aantal kaarten. In de drie stadion waarin de Leeuwinnen spelen, passen tussen de 21.000 en 25.000 toeschouwers. Dat houdt in dat de KNVB rond de 2000 kaarten per wedstrijd te verdelen had. De helft daarvan gebruikt de KNVB voor sponsors, acties en families van de speelsters. De resterende 1000 kaarten per wedstrijd gingen maandag in de voorverkoop. ,,We hadden wel verwacht dat de verkoop snel zou gaan, dus we hadden graag meer kaarten gehad.’’

FIFA

Het houdt overigens niet in dat de wedstrijden al helemaal zijn uitverkocht. Via de FIFA zijn momenteel nog kaarten te koop, maar die kunnen alleen in pakketten worden aangeschaft: bijvoorbeeld voor alle wedstrijden die in het stadion van Valenciennes worden gespeeld. ,,We verwachten dat de kaarten die daarvan overblijven in maart nog in de vrije verkoop komen.’’ Ook komen er waarschijnlijk nog kaarten beschikbaar die niet verkocht worden door de voetbalbonden van de tegenstanders.

De KNVB is maandag ook al gestart met de voorverkoop voor de wedstrijden na de poulefase. Die kaarten zijn alleen geldig als Nederland die wedstrijden ook daadwerkelijk speelt, de speelstad is afhankelijk van of Oranje dan eerste, tweede of derde in de poule wordt. Voor de finale heeft de KNVB 2200 kaarten beschikbaar, zo’n 700 daarvan zijn al verkocht. De finale wordt op 7 juli in Lyon gespeeld.