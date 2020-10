Kaalslag dreigt in ov: duurdere treinkaartjes en minder bussen

Er dreigt volgend jaar een kaalslag in het openbaar vervoer, waarschuwen de gezamenlijke ov-bedrijven en reizigersvereniging Rover. Het ov moet van het kabinet een half miljard euro bezuinigen en dat lukt alleen door reizigers meer te laten betalen of te snijden in trein- en busdiensten.

Hoewel de sector met Prinsjesdag 740 miljoen euro toegezegd kreeg aan coronasteun voor 2021, is dat geld onvoldoende. Volgens belangenclub OV-NL dekt het geld tot 93 procent van de kosten. ,,Dat lijkt heel wat, maar betekent dat we als openbaar vervoer een half miljard euro moeten bezuinigen”, zegt voorzitter Pedro Peters. Momenteel werken de bedrijven met het ministerie van Infrastructuur & Milieu hard aan een transitieplan voor 2021.

Er liggen pijnlijke opties op tafel, stelt OV-NL. De tarieven moeten omhoog, het ov dient efficiënter te rijden of het voorzieningenniveau moet omlaag. ,,Dat betekent dat treinen en bussen minder frequent gaan rijden of dat buslijnen moeten worden opgeheven of samengevoegd,” zegt Peters. Qua efficiëntie is nauwelijks wat te halen, stelt OV-NL. ,,Doordat de overheid het ov aanbesteedt, hebben bedrijven al nauwelijks vet op de botten.”

Pijnlijke keuzes

Volgens Peters moet het kabinet ‘met de billen bloot’. Uiteindelijk dicteert de politiek mede de tarieven en de dienstregeling in het ov. ,,De politiek moet vertellen hoe ze het ov in stand willen houden. Er zijn pijnlijke keuzes nodig. Je kunt met 93 procent aan inkomsten niet 100 procent blijven rijden.”

Die pijnlijke keuzes liggen onder meer op tafel bij Transdev Nederland, dat met Connexxion onder meer een groot deel van het busvervoer in Noord-Holland verzorgt. ,,De beloofde vergoeding van het kabinet is onvoldoende. Dit jaar draaien wij 30 miljoen euro verlies”, zegt topman Pier Eringa. ,,Volgend jaar moeten wij echt een positieve marge draaien om te herstellen van dit zware jaar.” Connexxion wil bussen minder vaak laten rijden, wat ook personeel scheelt.

‘Reizigers keren terug’

Reizigersvereniging Rover roept de overheid op niet rücksichtlos te snijden. ,,Als er straks een vaccin is, stappen Nederlanders weer het ov in”, stelt Saskia Kluit, die binnenkort begint als nieuwe voorzitter van reizigersclub Rover. Vakbond FNV Spoor vreest voor komend jaar pijnlijke maatregelen, waaronder uitkleding van de dienstregeling. Bestuurder Henri Janssen wijst er op dat de prognose voorafgaand aan corona nog een jaarlijkse groei van 8 procent voorzagen. ,,Ooit komen die aantallen terug en dan moet je wel de mensen hebben. Eén machinist alleen kost een jaar om op te leiden.”

Lees hieronder het interview met Saskia Kluit, de nieuwe voorzitter van Rover. Ze legt daarin uit waarom het volgens de reizigersvereniging van groot belang is dat het kabinet het openbaar vervoer overeind houdt.

Volledig scherm DEN HAAG - Saskia Kluit is de nieuwe voorzitter van reizigersvereniging Rover. - FOTO GUUS SCHOONEWILLE © GUUS SCHOONEWILLE

Ex-directeur van de Fietsersbond Saskia Kluit wordt de nieuwe voorzitter van reizigersvereniging Rover. In deze coronatijd van halflege treinen en bussen pleit ze alvast voor méér geld en aandacht voor het openbaar vervoer. ,,Het ov is er niet alleen om mensen van A naar B te brengen.”

Eigenlijk wilde Saskia Kluit (47) na elf jaar bij de Fietsersbond een sabbatical houden en zich richten op haar Eerste Kamerlidmaatschap voor GroenLinks. Toen werd ze gepolst voor het voorzitterschap van reizigerbelangenclub Rover. Kluit ging al snel overstag. ,,Vrijwel iedere fietser is óók een fervent gebruiker van het openbaar vervoer.” Dat het ov zo onderuit gaat door de coronacrisis doet haar pijn. ,,Er zijn enorme uitdagingen: hoe dekken we alle verliezen? Dat gaat beter als je weet wat je met het ov wil.”

Het betekent dat Kluit een andere bril moet opzetten dan als directeur van de Fietsersbond, waar ze door haar onvermoeibare inzet voor de tweewieler de bijnaam ‘Fietskoningin van Nederland’ verwierf. ,,Binnen de fietswereld waren we weleens jaloers op de budgetten en de ruimte die het ov krijgt in steden,” lacht ze. ,,Regelmatig had de fiets het nakijken, bijvoorbeeld omdat een stadsbestuur de bus ergens harder wilde laten rijden.” Toch is er vooral veel dat het ov en de fiets bindt. ,,Trein, tram, metro, bus en fiets maken allemaal deel uit van hetzelfde ov-ecosysteem”, zegt Kluit die zelf in Utrecht woont en standaard fiets, trein en tram pakt.

Petities

Kluit hoopt reizigersvereniging Rover nog beter op de kaart te krijgen bij de gewone Nederlander. ,,Meer leden en meer bekendheid is het doel.” Dat moet onder meer lukken door nadrukkelijker landelijk én lokaal actie te voeren voor betere ov-verbindingen. ,,Denk aan petities om die bepaalde bus te laten blijven rijden of om je fiets gemakkelijk in de trein te kunnen meenemen.”

Quote Zonder kwalita­tief ov kunnen we geen niet honderddui­zen­den nieuwe huize bouwen Saskia Kluit, nieuwe voorzitter Rover

Volgens Kluit - de ledenraad dient volgende maand nog wel akkoord te gaan met haar benoeming - moet het kabinet drie keer nadenken voordat het bezuinigt op het openbaar vervoer. Afgelopen Prinsjesdag is de sector een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van 740 miljoen euro toegezegd voor de periode tot juli 2021. ,,Enerzijds is dat fantastisch, maar tegelijk dekt dat bedrag maximaal 93 procent van de kosten. Dat lijkt veel, maar het levert een tekort van een half miljard euro op.”

Volledig scherm Saskia Kluit is per eind november de nieuwe voorzitter van reizigersvereniging Rover. © GUUS SCHOONEWILLE

Transitieplan

Momenteel werken de ov-bedrijven samen met het ministerie, provincies en gemeenten aan een transitieplan om het gat te dekken. ,,De overheid redeneert: het aantal reizigers is de helft kleiner, dus hoeft er minder geld naar trein, tram en bus”, stelt Kluit. ,,Die reizigers zijn echter tijdelijk afgehaakt. Zodra er straks een vaccin is, stappen vrijwel al die Nederlanders weer in.”

Bezuinigen betekent per definitie pijnlijke maatregelen, vreest Kluit. ,,Doordat het ov wordt aanbesteed is de sector al zeer efficiënt, bedrijven hebben weinig vet op de botten. Dus dan moeten de kaartjes duurder worden of dient er gesneden te worden in het aantal verbindingen. Voor reizigers is dat ontzettend slecht.”

Quote Zes miljoen Nederlan­ders hebben geen rijbewijs en zijn afhanke­lijk van het openbaar vervoer Saskia Kluit, nieuwe voorzitter Rover

Ze wil dat overheid en bedrijven samen met stakeholders als Rover tot een vijfjarenstrategie voor het openbaar vervoer komen. De strategische fout van het kabinet is te denken dat het ov dient om mensen van A naar B te brengen, zegt Kluit. ,,Een grove misvatting: zonder kwalitatief openbaar vervoer, gaan we nooit honderdduizenden nieuwe woningen bouwen. Al die woonwijken moeten immers ontsloten worden.” Hetzelfde geldt voor de ambitieuze klimaatambities. ,,Wil je mensen uit de auto halen, dan moet je investeren in trein, bus en duurzaam vervoer.”

Discriminatie

De voortdurende focus op de auto is haar sowieso een doorn in het oog. ,,In Nederland is de autorijdende forens het doel van bijna al het mobiliteitsbeleid. Als je ziet hoezeer overheid en ov-bedrijven op de automobilist zijn gefocust; dat grenst bijna aan discriminatie.”

Volledig scherm Saskia Kluit, de nieuwe voorzitter van reizigersclub Rover © GUUS SCHOONEWILLE

Kluit beklemtoont dat zes miljoen mensen in Nederland, bijna een derde van de bevolking, geen rijbewijs bezit. ,,Het ov bedient honderdduizenden jongeren en ouderen die recreatief bezig zijn. Voor mensen met een beperking is het openbaar vervoer zelfs de enige vervoerswijze. Of neem mensen die werkloos zijn of een laag inkomen hebben en geen geld voor een auto hebben. Met minder ov-verbindingen is hun kans op een baan of ander werk kleiner. Daar is veel te weinig aandacht voor.”

Lokale buslijntjes

Dat goede openbaar vervoer is nog belangrijker op het platteland, beklemtoont ze. ,,In Noordoost-Groningen moet je al snel 20 kilometer fietsen. Dat lukt iemand met een kwetsbare gezondheid niet, ook niet met een e-bike.” De coronacrisis hakt er helemaal in. Door corona liggen op het platteland veel lokale buslijntjes die door vrijwilligers gerund worden stil. ,,De overheid kan ook bussen van touroperators huren - die staan nu ook stil - om het busvervoer op peil te houden.”