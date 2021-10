Kaag spreekt bij rechtszaak tegen haar bedreiger: ‘Ik ben angstiger dan ik ooit ben geweest’

Straf: drie maanden celD66-fractieleider Sigrid Kaag werd ‘stil en bang’ van de dreigementen van de man die op internet zei haar te gaan vermoorden. ,,Ik ken u niet, waarom deze agressie,” zei ze vandaag als inspreker tijdens de rechtszaak tegen haar bedreiger Erik van Z. ,,Ik ben in Nederland soms angstiger dan ik ooit ben geweest.” De rechter legde Van Z. vanmiddag een gevangenisstraf op van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Erik van Z. deed erg zijn best spijt te betuigen.

Kaag sprak vanmiddag zelf in tijdens de rechtszaak tegen de man die haar bedreigde. Erik van Z. zit inmiddels 12 dagen in hechtenis. Hij heeft al een strafblad.

Kaag vertelde dat ze bang was geworden om de post te openen en om de hond uit te laten. ,,Ik ken u niet en u kent mij niet, ik heb u geen kwaad gedaan.” Kaag vertelde dat haar kinderen bang waren geworden om naar huis te komen. Dat het niet voor te stellen is dat dat komt door de baan van je moeder. Kaag vertelde dat veel mensen zeiden dat ze zich er niets van moet aantrekken, maar dat woorden wel degelijk kunnen verwonden. Kaag vertelde het vreselijk te vinden dat haar kinderen niet meer naar huis durfden te komen. De de-humanisering van het publieke debat is daar de oorzaak van, zei Kaag. Dat is niet waar Nederland naartoe moet, zei ze. ,,We moeten het niet wegwuiven als iets wat erbij hoort. Toen ik hoorde dat de heer Van Z. in hechtenis was genomen, was ik opgelucht. Maar mijn man vroeg terecht: en wat als hij straks weer vrij is?”

Vrouwenhaat

Schuin voor haar keek Erik van Z. met gebogen hoofd voor zich uit. Hij barst van de spijt, zo probeerde hij althans te laten blijken. Hij keek geen seconde om naar Kaag die ook nog zei dat dit soort dreigementen vooral vrouwen treft met ideeën, talent en ambitie. ,,Die allemaal ontmoedigd raken door de onversneden en verlammende vrouwenhaat online.”

De 43-jarige Erik van Z. stond vanmiddag bij de Haagse politierechter terecht, omdat hij via Facebook zeer recentelijk doodsbedreigingen uitte richting Tweede Kamerlid en D66-fractieleider Sigrid Kaag en naar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. De man woont in Spanje - waar hij werkt als manusje van alles in de horeca - maar zit vast in de gevangenis Alphen. Kaag zat vandaag enkele meters schuin achter hem. Van Z. begon vanmiddag met te zeggen dat het in een opwelling is gebeurd en dat hij zich allemaal niet realiseerde wat een impact het zou hebben.

Hij uitte zijn woede omdat hij boos was over de kabinetsformatie. Zij woedde richting Hugo de Jonge had te maken met de coronabestrijding. Hij heeft zich niet laten vaccineren en kreeg in Spanje ook te maken met het sluiten van de horeca, waar hij zijn geld verdient.

‘Ik ga Kaag aanvallen’

Erik van Z. (42) plaatste de dreigende teksten op Facebook, op de openbare Facebookgroep van D66 in Noord-Brabant en de Facebookpagina van De Jonge. ,,Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”, schreef hij.

Twee weken eerder bedreigde hij Hugo de Jonge. ,,Vanaf morgen kunt u gerust elke seconde om u heen kijken. Ik betaal de eerste, tweede en ook de laatste kogel voor u! Ik zal er alles aan doen om dit ‘Duits gedrag’ te stoppen. Heel Nederland knikt maar ja. Vanaf nu ben ik gestopt met knikken en onderneem ik actie!” Het was de snelheid waarmee dat allemaal online kan, zo stamelde hij vandaag in de rechtbank in Den Haag. Had hij maar 5 seconden nagedacht.

De in Spanje woonachtige Van Z. werd anderhalve week geleden in Nederland aangehouden. Hij zei dat het allemaal niet persoonlijk bedoeld was. ,,Je schrijft het in 20 seconden en nu zitten we hier. Ik schaam me er echt heel diep voor.” Het is de snelheid waarmee je online meteen kan reageren die hem ertoe bracht zijn bedreigingen te uiten. ,,Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan mevrouw Kaag.” De D66-politica keek met een kleine glimlach naar de rechter.

Nadat Kaag gesproken had, zei Van Z. dat hij het allemaal vreselijk vindt. De man heeft geen gezin en werkt in Spanje in de horeca. Hij doet zijn uiterste best te zeggen dat het hem allemaal enorm spijt. Maar de officier van justitie wijst erop dat hij meerdere keren tekeer ging op social media. Toch zegt de man geen last te hebben van woede-aanvallen. De officier van justitie eiste vier maanden onvoorwaardelijk cel. De rechter maakt er dus vijf van, maar wel twee voorwaardelijk.

