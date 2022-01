Kaag-belager Max van den B. vandaag voor de rechter, hij voelt zich ‘door God gestuurd’

Grote schok voor tangozan­ger en zijn vrouw: ‘U moet Nederland binnen vier weken verlaten’

De Argentijnse tangozanger Omar Mollo (71), die sinds 2017 in Amsterdam woont, verloor door de coronacrisis een groot deel van zijn inkomsten. Hij en zijn vrouw Graciela Minervino (62) dreigen daardoor het land te worden uitgezet. ,,We kunnen niet werken midden in de pandemie. Het is niet onze schuld.”

15 januari