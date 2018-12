Juwelier na miljoenenroof: ‘Het was net een film. Ze waren maar paar minuten binnen’

VIDEOJuwelier Alfred Burger uit Maastricht heeft een tumultueuze Eerste Kerstdag achter de rug. In de nacht van maandag op dinsdag drongen twee mannen het kleine pand aan de Platielstraat binnen via het kantoor op de bovenverdieping, zo schrijft De Limburger .

„Ze hebben een uitschuifbare ladder tegen het raam gezet en vervolgens met tien slagen met een hamer het raam uit de sponning geslagen’’, zegt Burger tegen de regionale krant. Personeel is ondertussen druk bezig om de vitrines weer te vullen met exclusieve horloges. De dieven namen er 150 mee. „Waarvan zestig zeer exclusief.”

Chaos

De chaos in zijn zaak was gigantisch, blijkt uit een foto die de beroofde juwelier aan De Limburger toont. Hij trof de ravage aan toen hij in zijn huis in Lanaken uit bed was gebeld door het beveiligingsbedrijf. „Ze belden dat het alarm in kantoor afging. Terwijl ik ze aan de telefoon had ging het alarm ook in de winkel.’’

Op camerabeelden zag Burgers vrouw ondertussen hoe de mannen de winkel binnenkwamen: de twee hadden met een bijl het metalen luik dat het kantoor en de winkel scheidt, kapotgeslagen. Op de beelden is een enorme stofwolk te zien op het moment dat het luik het begeeft.

„Ik heb een shirt en broek aangetrokken en ben er meteen heengereden”, zegt Burger. Het enorme lawaai dat de inbrekers maakten, wekte de buurvrouw, die filmde hoe de mannen het raam weer uitklauterden en er op de fiets vandoor gingen. Nog geen minuut later verschijnt de politie in beeld. De politiewagen rijdt de ladder omver die nog tegen het raam stond.

Ocean’s Eleven

„De inbrekers hebben zich keurig aan de tijd gehouden. Het was net die film Ocean’s Eleven. Ze zijn niet langer dan 3,5 minuut binnen geweest en hebben zichzelf, denk ik, 2 minuten in de winkel gegeven. Als ze nog een paar seconden langer waren gebleven, hadden ze nog meer horloges kunnen meegraaien, maar dat deden ze niet’’, zegt Burger, die ondanks alles toch nog kan glimlachen. „Wat moet je dan? Mijn vrouw was behoorlijk overstuur, maar ik bleef maar herhalen: er is niemand dood.’’

Wereldwijd

Een derde van de voorraad is weg. „Op onze website stonden 475 horloges, dat zijn er straks nog maar 325”, zegt Burger die horloges laat zien waarvan er wereldwijd maar een paar zijn gemaakt. „De verzekering vergoedt 2 ton, de overige 1,1 miljoen is voor eigen rekening.’’ Het is de derde overval in tien jaar tijd op juwelier Burger in de Platielstraat.

„Maar dit is absoluut de grootste kraak. En het is met kerst hè. Een andere willekeurige datum vergeet je weer, maar dit ga ik me elke kerst herinneren”, zegt Burger. „We moeten nu weer gaan opbouwen, dat gaat wel vijf tot zes jaar duren.’’

Beloning

In de winkel wordt tweede kerstdag keihard gewerkt om alles weer op orde te krijgen. Donderdag gaat de winkel gewoon open. Burger is van plan om een beloning uit te loven om de daders te vinden. „Ik moet over de hoogte nog met de verzekering overleggen, maar het wordt een hele forse.”