Justitie vervolgt voor het eerst twee drillrappers voor opruiing in videoclip

De gewraakte clip is nog altijd op YouTube te bekijken. Het gaat om het nummer Intensive Care van rappers Biggskaki en Jorra. De clip bevat de gangbare drillrapclichés: veel schietgebaren, slowmotion beelden van mannen met schoudertasjes die met echt lijkende vuurwapens lopen te zwaaien. Jongens die in een Amsterdamse binnentuin lurken aan ballonnen met lachgas. Een jongen in een gele hoody met een Rolex om. Meer gewapper met pistolen. Iemand met een stapel briefgeld in zijn mond. Een dure fles cognac die wordt uitgeschonken in plastic bekertjes.