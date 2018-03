Justitie vervolgt ontslagen hoofdofficier voor seks met minderjarige jongen

'Noem criminele motorbendes niet meer kortweg motorclubs'

10:14 Tweede Kamerleden moeten criminele motorbendes niet langer kortweg motorclubs noemen. De ruim 700.000 motorrijders in Nederland hebben daar dagelijks last van. Zo krijgen clubs steeds vaker te horen dat ze niet welkom zijn als ze willen reserveren in horecagelegenheden, schrijft de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging vandaag in een open brief.