Justitie vervolgt monteur die instorten huis Oldenzaal veroorzaakte: ‘Van opzet geen sprake’

Ons-kent-onsdorpje in shock na vondst dode baby: 'Het komt ineens erg dichtbij'

Het ons-kent-onsdorpje Lekkerkerk in de Krimpenerwaard is in shock na de vondst van een dood baby’tje. Het levenloze kindje werd vrijdag even na het middaguur gevonden in het water bij de Schuwacht, een kilometerslange dijk die slingert langs de Lek. Omwonenden kunnen er met hun hoofd niet bij: ,,Zou het een moeder in nood zijn geweest?’’