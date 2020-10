Justitie onderzoekt oude verkrachtingszaak rond Jos Brech

Het onderzoeksteam in de zaak-Nicky Verstappen bekijkt of een onopgeloste verkrachting van een 13-jarige jongen in 1990 valt te linken aan verdachte Jos Brech. Dat zegt persofficier van justitie Fanny Hilhorst, meldt De Limburger .

Het slachtoffer meldde zich al in 2018 bij de politie, maar die tip is ‘om verschillende redenen’, waar justitie nu niet nader op ingaat, blijven liggen. Het slachtoffer heeft gemeld overeenkomsten te zien met de zedenmisdrijven uit 1984 en 1985, maar die melding is blijven liggen ondanks een toezegging dat hij zou worden gehoord door rechercheurs, zegt hij tegen misdaadjournaliste Jolande van der Graaf van misdaadsite Femke Fataal die daar donderdag aandacht aan besteedde.

Het slachtoffer deed in februari 1990 bij de politie in Heerlen aangifte van verkrachting in Nuth en gaf daarbij een duidelijk signalement van zijn belager zegt hij tegen Van der Graaf. Die aangifte wordt nu opgespoord. Gekeken wordt of Brech in die zaak een rol in heeft gespeeld, zegt Hilhorst.

Zittingsdagen

Het slachtoffer van de zaak die nu wordt onderzocht, was dertien toen hij met zijn hond wandelde en in een afgelegen stuk buitengebied werd aangesproken door een onbekende man. Direct daarna werd hij hardhandig in zijn kruis gegrepen, zegt hij tegen misdaadjournaliste Van der Graaf. Dat gebeurde op een plek die hemelsbreed op anderhalve kilometer ligt van het bos in Wijnandsrade waar Brech in 1985 twee jongens onzedelijk betastte toen ze verstoppertje speelden met hun schoolklas.

„Als het tot hem terug te brengen is, wordt het een aparte zaak. Het wordt niet meer meegenomen in het onderzoek-Nicky Verstappen.” Gisteren diende de laatste van zeven zittingsdagen in het proces tegen Brech die wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky in 1998. De rechter doet daarover 20 november uitspraak.