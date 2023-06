Justitie in beroep tegen vrijlating Theodoor V., verdacht van het doden van 20 coronapatiënten

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen een beslissing van de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland om de 30-jarige Theodoor V., verdacht van betrokkenheid bij de dood van 20 mensen in een ziekenhuis in Assen, niet meer in hechtenis te houden.

Theodoor V. uit Veenhuizen kreeg 1 juni te horen dat hij niet meer in voorlopige hechtenis hoeft te blijven. Volgens de rechters is de verdenking tegen de man niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden.

V. werd half maart aangehouden.Hij zou tijdens een gesprek met GGZ Drenthe meerdere malen hebben gezegd dat hij als verpleegkundige tijdens de coronapandemie twintig patiënten zou hebben gedood. Hij zou dat hebben gedaan om ze uit hun lijden te verlossen. De verdachte zou, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden.

‘Meer info dan alleen V’s ‘bekentenis’’

Probleem voor justitie is dat Theodoor V. geen namen van zijn slachtoffers heeft genoemd. En ook geen ‘naar zijn slachtoffers herleidbare’ informatie. Daarmee moet justitie in de dossiers van tientallen patiënten op zoek naar afwijkende informatie. Dat heeft blijkbaar tot nu toe te weinig opgeleverd. Toch zegt het Openbaar ministerie meer informatie te hebben ‘dan alleen die opmerkingen van Theodoor V. bij de GGZ’. Welke info dat is, zegt justitie niet.

Volgens V's advocaat Tjalling van der Goot ontkent V. inmiddels dat hij gezegd heeft dat hij 20 mensen uit hun lijden heeft verlost. Waar het eventuele misverstand dan is ontstaan wil Van der Goot pas in een later stadium toelichten.

V. werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA). De sterfgevallen waar het om draait zijn allemaal uit de periode maart 2020 tot mei 2022, tijdens de coronapandemie. V. was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis en werkte op de longafdeling waar coronapatiënten werden behandeld.

Begin april maakte justitie bekend dat Theodoor V. zelf heeft gezegd dat hij doodzieke patiënten uit hun lijden heeft verlost. V. had een aantal gesprekken met diverse hulpverleners gehad. Waarom hij gesprekken had bij de GGZ, is onduidelijk. Hij was toen al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend wanneer de raadkamer van het gerechtshof in Leeuwarden de zaak gaat behandelen.