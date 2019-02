Justitie heeft salarisstroken Nederlandse IS’ers in handen

Het Openbaar Ministerie is in bezit gekomen van salarislijsten van terreurgroep IS en gebruikt die nu in de rechtszaal tegen teruggekeerde Nederlandse jihadisten. Zo slaat de administratie van IS terug op haar eigen strijders.

Op de salarislijsten staan de namen van IS’ers in het Arabisch en het Engels. Er zouden namen van verschillende Nederlandse jihadisten opstaan, ook van IS’ers die inmiddels in een Nederlandse cel zitten. Justitie onderzoekt hoe betrouwbaar de lijsten zijn en wat ze precies vertellen. ,,Het gaat om betalingen van IS aan haar leden in de periode 2016 tot en met juni 2017’’, aldus een woordvoerder.

Het OM wil de salarislijst als bewijs gebruiken in de zaak tegen Maseh N. (23), een eind vorig jaar teruggekeerde Syriëganger uit de Noordoostpolder. Volgens justitie staat zijn naam op een van de lijsten. De advocaat van N. stelt dat hij al snel na vertrek naar Syrië, in oktober 2015, weer terug naar Nederland wilde. Hij had spijt. ,,Er zit in het dossier geen bewijs dat hij heeft meegedaan aan gevechtshandelingen.’’

Met de vondst van de salarisstroken kan justitie misschien specifieker aantonen wat de rol van een Syriëganger in het strijdgebied is geweest. Strijders kregen andere bedragen betaald dan mensen die niet vochten, zo concludeerde inlichtingendienst AIVD in een publicatie in 2016. ,, Voor hun diensten krijgen mannen van ISIS een klein salaris, om in de basisbehoeftes te voorzien. Wie strijdt, krijgt meer betaald dan wie een niet-militaire rol vervult.’’ Volgens de Amerikaanse overheid betaalde IS haar aanhangers tussen 400 en 1200 dollar per maand. Een man kreeg 50 dollar extra voor zijn vrouw en 25 dollar voor elk kind.

Kok en verpleger

Teruggekeerde jihadisten worden doorgaans veroordeeld voor ‘deelname aan een terroristische organisatie’, bewijs voor wat de Nederlanders precies in het strijdgebied hebben gedaan is er nauwelijks. Soms is er een foto waarop iemand poseert met een wapen of bij een lijk. Zelf verklaren de Syriëgangers doorgaans nooit gevochten te hebben. Ze zijn kok geweest, of verpleger.

Justitie kreeg de lijsten via de Amerikaanse FBI, maar wil geen verdere informatie geven. Bekend is dat westerse strijdkrachten en journalisten vaker grote hoeveelheden documenten hebben gevonden in door IS verlaten gebied. Enkele jaren geleden doken zo ook al ‘inschrijfformulieren’ van IS’ers op.

Ook kreeg justitie recent nog een zogenoemd ambtsbericht van de Nederlandse MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, met informatie over de salarisstroken. De dienst wil verder niets kwijt over de inhoud daarvan. Wel hebben verschillende Nederlandse jihadisten, die gevangen zitten in Koerdisch gebied, de afgelopen maanden verklaard ondervraagd te zijn door, waarschijnlijk, mensen van de MIVD.