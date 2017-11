Justitie: geen straf voor agenten in zaak Mitch Henriquez

Henriquez werd eind juni 2015 in het Haagse Zuiderpark hardhandig gearresteerd en overleed een dag later.

De officier van justitie vindt dat de dood van Henriquez niet aan de agenten kan worden toegeschreven. Het geweld was onrechtmatig, de riskante nekklem had niet gebruikt mogen worden, maar die was niet de doodsoorzaak. Henriquez is overleden door stress en hartfalen. Volgens het Openbaar Ministerie hoeft dat niet door de nekklem te zijn ontstaan. De officier van justitie vraagt daarom vrijspraak van doodslag en dood door schuld.

Wapen

De officier van justitie oordeelt dat Henriquez terecht is aangehouden, gezien zijn vervelende en provocerende gedrag. Ook was hij dronken. Henriquez riep herhaaldelijk en spottend dat hij een wapen op zak had en weigerde weg te gaan toen agenten hem sommeerden te vertrekken. Maar het Openbaar Ministerie (OM) acht het niet geloofwaardig dat de agenten écht dachten dat hij een wapen had. ,,Dan hadden de agenten wel anders opgetreden.''

Wel mocht Henriquez worden aangehouden, en daarbij mocht geweld worden gebruikt omdat hij tegenwerkte. Maar volgens justitie is er nooit echt gevaar geweest voor de agenten. Daarom had de nekklem, een zwaar en riskant geweldsmiddel, in deze situatie niet gebruikt mogen worden. Ook het gebruik van pepperspray is onrechtmatig omdat Mitch daardoor nog moeilijker kon ademhalen. Volgens justitie waren er genoeg agenten in de buurt om de grote Arubaan op andere manieren in bedwang te houden.

Videobeelden

Quote Agenten kunnen doen wat ze willen. Ze krijgen toch geen straf Jennifer Petrocthi, ex van Mitch Henriquez Ook vindt de officier van justitie het ongeloofwaardig dat de agenten beweren dat ze steeds gecontroleerd hebben hoe het met Henriquez ging tijdens de worsteling. Wel zegt de officier van justitie níet op de videobeelden van de aanhouding te kunnen zien dat Mitch 'paars kleurde'.



Mitch Henriquez werd eind juni 2015 aangehouden in het Haagse Zuiderpark tijdens een festival. Een van de vijf agenten legde hem in een nekklem, een ander stompte hem in zijn gezicht en gebruikte pepperspray.

Volgens het OM is duidelijk dat de agent Mitch in een nekklem legde en niet 'slechts' bij het hoofd pakte, zoals de agent zelf beweert. Henriquez overleed een dag later. Deskundigen verschillen van mening over de doodsoorzaak, maar neigen ernaar te zeggen dat niet de nekklem, maar hartfalen en stress tot zijn dood hebben geleid. Het Openbaar Ministerie gaat daarin mee en vindt dus slechts mishandeling bewezen.

De paar nabestaanden van Henriquez die nog in de zaal zitten, schudden verbijsterd hun hoofd. De ex van Mitch Henriquez, Jennifer Petrocthi (de moeder van Mitch' zoon), zegt dat het 'schandalig' is wat het Openbaar Ministerie nu doet. ,,Iedereen heeft op de beelden kunnen zien wat de agenten hebben gedaan. Agenten kunnen alles doen, ze gaan toch geen straf krijgen.'' Ze heeft al haar hoop nu gevestigd op de rechtbank om tóch een straf op te leggen. De uitspraak volgt 21 december.