Justitie eist werkstraf, locatieverbod en training agressiecontrole tegen zoon Glennis Grace

Toch werd gisteren bij de rechtszaak tegen Glennis Grace en vier andere verdachten al veel duidelijk over de rol van met name Glennis’ zoon. Hij was op die bewuste dag in februari erg vervelend geweest bij een Jumbo-filiaal in Amsterdam. De tiener - toen nog 15 jaar - bleef ondanks verzoeken van het personeel zijn e-sigaret roken. Toen hem te verstaan werd gegeven dat hij moest vertrekken, zou hij met winkelmandjes zijn gaan gooien. Keer op keer bleef hij rokend de Jumbo binnenkomen en werd steeds agressiever.