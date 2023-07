Justitie eist vier jaar cel tegen Alex S. na verkoop dodelijk Middel-X

Voor het leveren van zelfdodingsmiddelen moet verdachte Alex S. wat het Openbaar Ministerie betreft een celstraf van vier jaar krijgen. De officier van justitie eiste die straf dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch. Het OM stelt dat de Eindhovenaar zich schuldig heeft gemaakt aan verboden hulp bij zelfdoding. Het is de eerste strafzaak over Middel-X.

S. leverde in een periode van bijna drie jaar dodelijke middelen aan mensen die daar om vroegen. Hij verstuurde die per post. Op zichzelf zijn de middelen niet verboden, omdat ze voor andere toepassingen zijn bedoeld. De verdachte had ze volgens het OM echter niet mogen leveren aan mensen die ze ooit wilden gebruiken om hun leven te beëindigen. Naast het zelfdodingsmiddel leverde de man ook antibraakmedicatie. Ook dat mag niet zonder vergunning.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Justitie vervolgt de 30-jarige S. voor het leveren van het middel aan zeker tien mensen die daadwerkelijk overgingen tot zelfdoding. Dat zijn de zaken waarin het meeste bewijs voorhanden is. Het werkelijke aantal overledenen ligt mogelijk hoger en kan in de toekomst nog sterk stijgen, zei de officier van justitie. S. zou het middel naar zeker 1600 mensen hebben verstuurd. De politie heeft dertig sterfgevallen achterhaald van mensen die toen ze nog leefden geld hadden overgemaakt aan de verdachte. Bij veertien mensen is na hun dood vastgesteld dat ze Middel-X hadden ingenomen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De straf moet duidelijk maken dat hulp bij zelfdoding buiten de euthanasiewet om ‘niet straffeloos kan blijven, ook al gebeurt dat met de beste bedoelingen’, zei de officier. In de eis is aan de andere kant rekening gehouden met het autisme van de verdachte. Zijn stoornis maakt hem verminderd toerekeningsvatbaar. Voordat ze met de strafeis kwam, waarschuwde de officier mensen dat Middel-X ‘zeker niet altijd voldoet aan de wens van een zachte dood’.

Het OM rekent S. ook zwaar aan dat hij ‘wist dat het middel gebruikt kon worden door jonge en kwetsbare mensen, maar gewoon doorging’. In de persoonlijke situatie van de mensen die het middel bestelden, verdiepte hij zich niet. Hij vertrouwde erop dat anderen dat deden, zoals mensen die hij kende via de Coöperatie Laatste Wil (CLW). S. wilde naar eigen zeggen mensen helpen op een humane manier te sterven. Hij verdiende tienduizenden euro’s met zijn handel. Dit was volgens het OM een vorm van witwassen.

Advocaat wil vrijspraak

S. moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van verboden hulp bij zelfdoding. Volgens raadsman Tom Gijsberts staat helemaal niet onomstotelijk vast dat mensen die een einde aan hun leven hebben gemaakt met Middel-X dat middel ook van hem hadden gekregen. Daarnaast betoogde Gijsberts voor de rechtbank in Den Bosch dat mensen die echt niet meer willen leven ook andere manieren kunnen vinden. ,,Wat je ook van het middel vindt, in een aantal situaties is veel erger erdoor voorkomen”, zei hij.

De raadsman doelde daarmee op andere vormen van zelfdoding die gruwelijker zijn dan het innemen van dodelijke capsules. Volgens hem is het risico dat iemand in een opwelling zichzelf het leven beneemt bij diverse andere methoden groter dan bij middel X. ,,Als je besluit het middel te bestellen, gaan er in elk geval een paar dagen overheen’’, legde hij uit. Hij voegde eraan toe dat een groep mensen die lijdt aan het leven nu tussen de wal en het schip valt, omdat de euthanasiewet niet voldoet.

Volgens de raadsman is Alex S. ‘niet iemand die zoveel mogelijk geld wilde verdienen door mensen de dood in te jagen’. Hij wilde mensen juist ‘van hun leven laten genieten’, zei hij. De man had volgens Gijsberts eerder zelf ervaren dat het hem veel rust gaf om de middelen in huis te hebben. De meeste mensen die het middel in huis halen, doen dat volgens hem ook niet om ze snel te gebruiken.

Gijsberts vindt dat ook niet is aangetoond dat de tien overlijdens waar S. volgens het OM schuld aan heeft ook echt zijn veroorzaakt door middelen die hij heeft geleverd. Dat middel X in iemands bloed zat, toont wat hem betreft nog niet aan dat het van S. kwam. Meerdere mensen handelen erin en sommige kopers halen het voor de zekerheid bij meerdere verkopers, betoogde hij.

Dit is de eerste strafzaak over het verspreiden van Middel-X. Het OM wil nog tien mensen hiervoor vervolgen.

