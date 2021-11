Justitie eist maandenlange straffen tegen chauffeurs, ook al koos Sharella (16) zelf voor de prostitutie

Hij komt! Sinter­klaas trekt het land in, protest in Breda

De landelijke intocht van Sinterklaas is ook dit jaar alleen te volgen op tv. Hij kwam vrijdag al aan in Nederland. Met een defilé begroeten burgemeesters en kinderen de goedheiligman en zijn pieten bij het Grotepietenhuis in Baarn. Ook in andere plaatsen zijn intochten van de Sint. In Breda protesteert Kick Out Zwarte Piet tegen de aanwezigheid van grijze pieten.

13 november