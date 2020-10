Justitie eist celstraf en werkstraf voor verspreiden plasseksfilmpje Patricia Paay

Verdachte Michel Vellema, de man achter het twitteraccount Eendevanger, kreeg vanmorgen in de rechtbank in Haarlem de zwaarste strafeis te horen: één maand cel waarvan twee weken voorwaardelijk, dus feitelijk twee weken zitten. De andere verdachte, Ernst van der S. (47), moet van justitie een werkstraf verrichten. Hij hoorde ook een iets kleinere boete eisen.

Van der S. (47) zag er geen kwaad in toen hij destijds het filmpje online zette. ,,Ik dacht dat de persoon op dat filmpje het zelf had verspreid. Ik vond dat moedig. Als ik had geweten dat ze het zo erg vond, had ik het nooit gedaan,” zei hij.

De officier van justitie verwijt de beide verdachten vooral dat zij het filmpje plaatsten ná de uitdrukkelijke oproep van Paay aan iedereen om dat niet te doen, toen zij had ontdekt dat het filmpje uit haar vriendenkring was gelekt.

Gouden douchekop

Patricia Paay is zelf niet bij de zaak aanwezig. Zij wil de pijnlijke affaire van 3,5 jaar geleden achter zich laten. Dat de tv-diva onlangs de spot dreef met het filmpje door voor het programma Het Perfecte Plaatje te poseren met een gouden douchekop, verwijzend naar de term golden shower, noemde de officier van justitie ‘karakter'. ,,Karakter dat ze zich niet laat kisten.”

De advocaat van Michel Vellema gaf vooral Patricia Paay zelf de schuld: zij verspreidde die filmpjes breed onder vrienden en kennissen en ‘mag daar ook wel eens verantwoordelijkheid voor nemen’. ,,Zij is zeer waarschijnlijk de bron van de verspreiding.”

De advocaat wees ook op tv-programma's en Paay's boek La Paay waarin zij niet bepaald geheimzinnig doet over haar seksleven. Oftewel: het plaatsen van dit filmpje zou daarom ‘in deze context’ geen belediging zijn. ,,Paay wordt nou eenmaal geassocieerd met seks en plasseks is een seksuele handeling.”

Gezin

De twee mannen worden verdacht van het aantasten van de eer en goede naam van Paay en het schenden van auteurs- en portretrecht. Van der S. zei vanmorgen dat hij het vreselijk vindt wat er allemaal is gebeurd. ,,Mijn hele gezin lijdt eronder.”

Van der S. dacht dat de site waarop hij het filmpje plaatste (de vk.com-profielpagina van Eendevanger), besloten was. Ook dacht hij dat Paay het niet zo erg zou vinden. ,,Waarom laat je je anders zo filmen, dan wil je het toch ooit ook terugzien of zo. En hoe is dat filmpje ooit uitgelekt?”

GeenStijl

Het beruchte plasseksfilmpje van Patricia Paay, waarin zij zich laat onder plassen door haar toenmalige ex (het filmpje is nu 9 jaar oud), zorgde begin 2017 voor veel ophef. Het privéfilmpje kwam in de openbaarheid, nooit is écht duidelijk geworden door wie. Twitteraar Michel Vellema (42) en Ernst van der S. kregen het via WhatsApp en plaatsten het op Twitter en op de al genoemde vk.com-profielpagina van Eendevanger. Website GeenStijl linkte naar het twitteraccount ‘Eendevanger’ van Michel Vellema. Paay sleepte GeenStijl en Eendevanger in een civiele zaak voor de rechter en kreeg een schadevergoeding van 30.000 euro.

Toch ging justitie daarna nog over tot strafvervolging. GeenStijl ging akkoord met een strafvoorstel (een boete van 3000 euro) maar Vellema en Van der S. deden dat niet. Daarom moeten beiden nu alsnog voor de rechter verschijnen. Verdachte Michel Vellema (hij heeft geen bezwaar tegen het noemen van zijn naam) zegt dat hij, mede door de commotie om het filmpje, nu geen werk meer heeft en zelfs geen vast adres. Hij vindt dat hij al genoeg is gestraft.

Van der S. zei dat als hij een strafblad oploopt, hij zijn baan zal verliezen. Daarom ging hij niet akkoord met het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie, zegt hij. Opvallend genoeg heeft hij al een strafblad met enkele vermogensdelicten, maar dat is al van bijna 20 jaar geleden. ,,Als ik nu word veroordeeld raak ik alles kwijt wat ik inmiddels heb opgebouwd.” Van der S. wil alles doen om geen nieuwe veroordeling aan zijn broek te krijgen. ,,Al moet ik mevrouw Paay tot het eind van haar leven financieel ondersteunen.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.

In de podcast Achter het verhaal praten Kevin Goes en Victor Schildkamp over de zaak.

