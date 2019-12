Jullie mooiste herinneringen aan pakjesavond

lezers vertellenVanavond is het pakjesavond. Gezinnen kruipen voor de open haard, achter het fonduestel en bovenop de pepernoten. En vooral: rondom een berg cadeautjes. Sinterklaas wordt in elk gezin anders gevierd; vrijwel iedere volwassene bewaart warme herinneringen. Toch ligt het kinderfeest onder vuur. Tijd dus om pakjesavond in het zonnetje te zetten. Hoe kan dat beter dan met mooie verhalen van onze eigen lezers?

Yvonne (achternaam bij de redactie bekend):

‘Het was een koude sinterklaasavond, eind jaren 70 in de Haagse Schilderswijk. Wij hadden surveillancedienst bij de politie. Opeens zagen wij op het dak van een auto een mooi ingepakt pakket staan. Niemand in de buurt. Vast vergeten in alle spanning van de avond. Op het pakje - zo groot als een schoenendoos - stond een naam van de gelukkige ontvanger. Wij vonden het zo sneu dat het pakje was achtergebleven in dit slechte weer. Misschien konden wij ontdekken voor wie het bestemd was? Toen dit niet was gelukt hebben wij het pakket meegenomen naar het politiebureau. Daar werd besloten het dan maar open te maken op zoek naar een aanwijzing naar de afzender. Nou die werd gevonden... In de doos een grote hoeveelheid zaagsel en paardenpoep. Wat hebben wij gelachen en waarschijnlijk ook degene die het daar had achtergelaten.’

Sem van der Laan:

‘Mijn opa en oma woonden en werkten in sociëteit De Reünie in Gouda. Een monumentaal pand, waar de plaatselijke notabelen bijeenkwamen en de Rotary vergaderde. In de grote zaal was een imposante open haard, met van die leren fauteuils ervoor. Op een zondagmorgen nodigden opa en oma ons uit te zingen bij de open haard. Het was immers bijna sinterklaasavond. Dat deden wij. Na ‘strooi eens wat lekkers’ gebeurde het: er rolde een berg pepernoten uit de schoorsteen. Piet zat op het dak en had ons gehoord! De schrik was enorm, maar we doken wel op de traktatie af. In de schoorsteen zagen we ook nog een donkere plek, een plas van het paard volgens opa. Ik meed die haard nadien jarenlang tot opa opbiechtte dat hij in de schoorsteen een zakje had opgehangen dat hij ongemerkt met een touwtje had opengetrokken.’

Silvia Oskam:

‘Sinterklaasavond 1966. Als oudste van een groot gezin, geen cent te makken, zeker niet voor het huren van een Sint en Piet, wilde ik mijn jongere zusjes en broertjes een bezoekje van de Sint niet ontzeggen. In mijn speciale rode ‘kerstjurk’ (een veel te groot afdankertje van een nichtje), met een op school gemaakte mijter, een zak zelfgemaakte cadeautjes met gedicht en een aangeplakte wattenbaard, schreed ik de kamer binnen. Uiteraard smeet ik eerst een hand keihard strooigoed naar binnen. Alle kinderen kropen samen met de hond door de kamer om het strooigoed te verzamelen. Toen mochten de kleintjes bij de Sint op schoot om een liedje te zingen en een pakje uit de zak te zoeken. Helaas de pret was van korte duur, want opeens kreeg onze hond mijn baard in de gaten. Hij vond dat zeker maar raar want ineens zag hij zijn kans schoon, sprong op mijn schoot en... HAP...weg baard!’

Louise Eisenga-Schoutens:

‘Mijn ouders maakten vroeger altijd iets spectaculairs van Sinterklaas. Eén dag zal me altijd bijblijven. Mijn twee zusjes en ik waren ’s morgens al vroeg beneden om in onze schoen te kijken. Maar het enige dat er lag, was een brief waarin stond dat we naar boven moesten kijken. Dus wij renden daar boven, maar daar was niks te vinden. Toch weer naar beneden waar mijn vader geduldig zat te wachten. ‘KIJK eens naar boven...?’ Al onze cadeaus hingen letterlijk aan het plafond! Geweldig, om nooit meer te vergeten. Hulde aan mijn Sinterklaas (mijn ouders)! Zelf ben ik ruim acht weken geleden moeder geworden en ik hoop dat ik samen met mijn man het sinterklaasfeest net zo geweldig kan maken, vol gave herinneringen voor onze zoon Jesse.’

Caroline Woninck:

‘Ik heb prachtige herinneringen aan sinterklaasavond. Eerst kwam daar het telefoontje van de zogenaamde Sint, in werkelijkheid mijn oma. Ieder jaar weer stonken we er weer in. Daarna waren er de verstopte cadeautjes in de meterkast waarvan de sleutel zoek was. Wat volgde was een zoektocht met briefjes vol hints. Tegenwoordig heb ik leuke avonden met mijn eigen kinderen. Avonden vol surprises en gedichten. Sinterklaas is in mijn beleving nog steeds een momentje van terugkijken op het laatste jaar. Ik heb ook al twee keer te maken gehad met een schoondochter vanuit een ander land. Zo leuk om uit te leggen wat Sinterklaas inhoudt. Ik hoop ooit mee te maken dat ik kleinkinderen kan gaan verwennen met Sinterklaas.’

Robin Woordes:

‘Het laatste jaar voor mijn ouders de waarheid over Sinterklaas onthulden, zaten we zoals altijd met z’n allen in de woonkamer. Mijn moeder, stiefvader, vier broers en ik. Ineens vloog er een hand pepernoten, met volle kracht gegooid, door de kamer. Dit was het begin van een kettingreactie. De pepernoten raakten de klok, die van de spijker gleed en op de grond viel. De klok viel met zo’n immense knal dat de kat bij mijn moeder op schoot haar nagels uitzette. Mijn moeder schok op haar beurt zo erg dat ze haar drankje over mijn jongere broertje gooide. Hij begon te huilen, de rest rende naar buiten om een glimp op te kunnen vangen van de mysterieuze Piet. Ik zat daar maar met mijn mond open. Geen idee wat er allemaal gebeurde.’



Riet Van Wingerden:

‘Mijn leukste Sint was in 2002. We vierden met de hele familie sinterklaasfeest en hadden mijn vriend bereid gevonden om de rol van Sint op zich te nemen. Toen hij eenmaal tussen de kleintjes was gaan zitten om cadeautjes uit te delen moest hij bukken. Ineens viel de mijter van zijn hoofd. Een nichtje probeerde de situatie nog te redden door op te springen, waarbij alle glazen omvielen tussen de sint en de kinderen in. Nooit zullen wie die verbaasde kinderenblikken en de hilariteit vergeten. Elk jaar hebben we er nog steeds plezier over en lachen dan weer net zo hard als toen.’

Hilleke Linthorst:

‘Tot een maand voor onze eerste Nederlandse Sinterklaas woonden wij in Bolivia. Ook daar mochten schoentjes worden gezet en kregen de kinderen van Sint één cadeautje op de welbewuste avond. De rest ging naar de kinderen in de buurt, die niet zo bedeeld waren en waarvoor Sint natuurlijk ook een cadeautje moest kopen.

Eenmaal in Nederland vergaapten onze kinderen zich aan alles wat er te krijgen was. Op de avond zelf werd onder veel bewondering een grote zak met cadeau's naar de woonkamer gehaald. Heel eerlijk werd er voor iedereen om beurten één cadeautje uitgehaald, waarna een pauze werd ingelast. Na de chocomel en speculaas werd een nieuwe ronde aangekondigd. Mijn zoons naam klonk, terwijl een cadeau omhoog werd gehouden. Hij reageerde verbaasd: 'Sinterklaas vergist zich. Ik heb al wat gehad'. Verward keken we elkaar aan terwijl de kinderen vrolijk en dankbaar verder gingen met hun ene cadeautje. De rest van de pakjes hebben we weer opgeborgen. Wat een voorbeeld!'

Hans van der Werff

Zeist, 5 december 1976 - Dat jaar vierden we sinterklaas met de buren. Buurman als Sinterklaas en ik als Zwarte Piet. Onze uitrusting was gemaakt van oude rommel: de kleding van Sinterklaas bestond onder meer uit een sombrero, en een wc-vloerkleed en een pruik en baard gemaakt van uitgeplozen touw. Zwarte Piet droeg carnavalskleding. Het paard was van hout en als je de staart omhoog deed, kwam er een flesje bier uit. We hebben ongelofelijk veel schik gehad.