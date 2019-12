Jules Deelder was uniek, onnavolgbaar en ontzettend grappig

Tien miljoen gefilmde chatberich­ten leiden tot nieuwe onderzoe­ken moorden Caloh Wagoh

12:37 De goudmijn aan bewijs die is aangetroffen bij Caloh Wagoh-president Keylow blijkt nog groter dan gedacht. Het gaat om bijna 10 miljoen chatberichten, waarin openlijk wordt gesproken over het voorbereiden en plegen van een zestal liquidaties. Voor een aantal van deze moorden is Ridouan Taghi in beeld als opdrachtgever.