Jubelstemming door daling in besmettingen: 'De verlossing is nabij’

OPROEP Sceptisch over coronaprik? Hoe reageert je omgeving daarop?

12:27 Voor een artikel zoeken we mensen die geen coronaprik willen en daardoor in allerlei discussies terecht komen in hun gezin, familie of vriendenkring. We willen graag weten welke impact deze discussie op je/jullie relaties hebben, hoe de discussies verlopen en of wat de gevolgen zijn van het verschil van mening.