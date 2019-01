Juan en Grietje verhuisden uit winnende straat PostcodeKanjer maar hebben dúbbel prijs

In een speciale editie van Miljoenenjacht was vanavond te zien hoe Martijn Krabbé het stel een cheque van 2,7 miljoen euro overhandigde voor het lot van hun oude huis. Vrijdag komt daar nog een onbekende prijs bij die bij de loten van hun nieuwe woning hoort. ,,Dit is echt bizar’’, klonk het vanavond bij het gezin. ,,Dubbel geluk, ongelofelijk!’’ Glimmen, dat 1115 inwoners telt, kent slechts één postcodegebied. Dat betekent dat alle bewoners die meespelen ook winnen. De straat met de winnende postcode (inclusief letters) verdeelt de helft van de hoofdprijs (26,95 miljoen euro). De andere helft wordt verdeeld onder alle andere inwoners van Glimmen die in de decembertrekking meespelen (met de winnende cijfers in hun postcode). De Knoppels, die binnen het dorpje verhuisden, winnen dus zowel met hun hele postcode als alleen met de cijfers. Ook het echtpaar Van de Beek, dit jaar 50 jaar samen, kreeg vanavond een cheque voor 2,7 miljoen euro. Hoewel de vrouw des huizes het meteen te kwaad kreeg, wist ze precies waar het geld naartoe gaat: een wereldreis.

Villa’s

De winnende postcode is dit jaar 9756 AK, horend bij vijf adressen aan de lommerrijke Rijksstraatweg in het dorp op de grens van Groningen en Drenthe. Grote boerderijen, vrijstaande woningen; het is bepaald geen achterstandsbuurt.



De provincie Groningen had in 2018 overigens een goed jaar als het om geldprijzen gaat: de zogenoemde Buurt-Ton werd er maar liefst vier keer uitgekeerd. Daarnaast viel de de PostcodeStraatprijs in 2018 twee keer in de provincie.



De PostcodeKanjer viel vorig jaar in het Friese Eastermar, het geboortedorp van het wereldberoemde topmodel Doutzen Kroes.