Journalist Sander Schimmelpenninck moet eigen beveiliging organiseren na bedreigingen

Journalist Sander Schimmelpenninck wordt naar eigen zeggen bedreigd naar aanleiding van zijn uitlatingen in de media. Dat vertelde hij vanavond bij de Twentse Ondernemers Sociëteit (TOS) in De Grolsch Veste.

Schimmelpenninck, programmamaker en oud-hoofdredacteur van het zakenblad Quote, beseft dat hij als journalist zijn eigen beveiliging moet regelen. Over de mate van beveiliging en de ernst van de bedreigingen wilde hij zich niet verder uitlaten.

„Zoals vanavond in Enschede, kan ik echt gewoon alleen over straat, maar er zijn soms momenten in Amsterdam, dat dat niet het geval is en er iemand met me mee gaat.”

„Politici die bedreigd worden om hun werk als minister, staatssecretaris of Kamerlid worden op alle mogelijke manieren beveiliging geboden en dat is uiteraard geheel terecht, maar mensen in de schil om die politiek heen, wij journalisten, moeten daar zelf voor zorgen en dat wringt soms wel.”

Twitter

Schimmelpenninck erkende dat hij zich op Twitter meer permitteert dan als hij voor een volle zaal met mensen staat te praten. „Twitter is een soort theater en in hoge mate entertainment, maar tegelijkertijd ook een riool. Ik leef zoals iedereen in een bubbel. Hoe zorg je ervoor dat je dingen hoort die je in je eigen bubbel niet hoort? Dan ga je naar dat riool en dan ga je met een stokje peuren, zoals ik vroeger in de beek zat.”