Journalist Max van Weezel overleden op 67-jarige leeftijd

Hij volgde meer dan veertig jaar de journalistiek in en rond het Binnenhof. Van Weezel begon zijn journalistieke carrière bij het weekblad Vrij Nederland. Bij de NOS presenteerde hij Met het Oog op Morgen.

Hij bleef tot het eind bezig met zijn journalistieke werk. ,,Eind maart van dit jaar, nadat Max zijn laatste stukken had geschreven en zijn laatste programma’s gepresenteerd, kreeg hij de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt voor zijn uitzonderlijk bijdrage aan de politieke journalistiek. Het was één van de vele blijken van waardering die Max de laatste maanden ontving. Het joodse jongetje dat altijd naar erkenning had verlangd, werd bedolven onder de aandacht. Het deed hem zichtbaar goed”, schrijven zijn collega's van Vrij Nederland, waarvoor hij ruim veertig jaar werkzaam was.

Max van Weezel was als student politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam actief in de linkse studentenbeweging ASVA en was tussen 1972 en 1976 lid van de communistische partij CPN. In 1976 begon hij bij Vrij Nederland, waar hij zijn hele werkzame leven zou doorbrengen. Van Weezel stond bekend als een workaholic. Werkweken van tachtig uur waren niet ongewoon. ,,Ik heb me decennia te pletter gewerkt voor Vrij Nederland. Op sombere momenten vraag ik me af: was het het waard?”, zei hij in een interview met zijn lijfblad.

Premier Rutte

,,Als journalist gevreesd, maar geliefd als mens.’' Zo karakteriseert premier Mark Rutte Van Weezel. Rutte beschouwt hem al ‘decennialang als één van de toonaangevende stemmen in de Nederlandse parlementaire journalistiek.’

De premier roemt Van Weezel als scherp analyticus, altijd goed ingevoerd, en bovenal een meesterinterviewer met humor. ,,Max was een Haagse vedette zonder sterallures. Over de jaren heen hebben we een wederzijdse band van respect en persoonlijke waardering opgebouwd’', aldus de minister-president verder in zijn boodschap.

Van Weezel was al langere tijd ziek. Vorig jaar werd er bij hem alvleesklierkanker geconstateerd.