Jos raakt linkerarm kwijt na bloedige schietpartij: 'En dat voor 70 euro...'

Door een ruzie over het luttele bedrag van 70 euro moet Brabander Jos M. door het leven zonder linkerarm. Dat is althans de verklaring van twee familieleden en zijn advocaat. De 30-jarige Brabander is een bekende van de politie en kreeg in zijn arm een schot van een hagelgeweer.

Zijn cliënt, de 30-jarige Jos M. uit Best, wordt verdacht van poging doodslag. Hij werd op de bewuste maandagavond in het huis aan de Melde neergeschoten met een hagelgeweer. Als gevolg daarvan moet hij nu zijn linkerarm missen.

M. is een bekende van de politie die eerder is veroordeeld voor een vermogensdelict. Hij ligt vanwege de ernst van zijn verwondingen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. ,,Het was echt kantje boord", zegt Mark Nillesen, advocaat van een van de verdachten. ,,Het is daar op een gegeven moment helemaal uit de hand gelopen. Mijn cliënt had onwijs veel bloed verloren."

Zeventig euro

Nillesen spreekt, op basis van het strafdossier, van een indrukwekkende zaak. ,,Het is heftig wat daar in dat huis allemaal is gebeurd. Een hagelpistool met afgezaagde loop, veel verwondingen, veel bloed en dat voor iets heel onbenulligs."

Zijn cliënt ging die avond in het bijzijn van zijn schoonvader 'met goede bedoelingen' naar de bewoner om een geleend bedrag van zeventig euro terug te krijgen, stelt de raadsman.

Onwaarschijnlijk scenario

Gezien het toegepaste geweld klinkt dat als een zeer onwaarschijnlijk scenario, maar dat is volgens Nillesen juist het meest schrijnende aan deze zaak. ,,De situatie escaleerde waardoor mijn cliënt door meerdere kogels is getroffen."

Nillesen vervolgt: ,,Zijn schoonvader wist het wapen gelukkig van de bewoner af te pakken. Daarmee wist hij enkele rake klappen uit te delen. Toen zijn ze het huis uit gevlucht en samen in een auto weggereden."

De schoonvader blijkt ook te zijn geraakt, maar hij is er niet zo ernstig aan toe als zijn schoonzoon. De bewoner komt er met wat hechtingen vanaf.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Schietpartij op Melde in Best © Bert Jansen

Spoorloos

Later op de avond wordt Jos M. midden op straat gevonden, ongeveer een kilometer verderop. Hij is er slecht aan toe en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn schoonvader is echter nergens te bekennen.

In de zoektocht naar hem valt een arrestatieteam dezelfde avond nog binnen op twee adressen. Zonder succes. Na twee dagen meldt de 53-jarige man zich op het politiebureau.

Voorarrest

Op dit moment zitten alle drie de verdachten nog vast. Eind vorige maand werd hun voorarrest verlengd: Jos M. moet nog ten minste negentig dagen vast zitten. Daar maakt Nillesen bezwaar tegen.

,,Hij krijgt de zwaarste straf omdat er aanwijzingen waren dat hij in de woning zou hebben gestoken, maar recent onderzoek spreekt dat juist tegen. Er is helemaal niet gestoken. Ik zal daarom binnenkort opnieuw bij de rechtbank aankloppen."

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op het relaas van Nillesen. ,,Dit is een lopend onderzoek daar kunnen we nu dus niks over zeggen", is het enige wat een woordvoerder erover kwijt wil.