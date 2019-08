Jos Brech legt geen verklaring af over dood Nicky Verstappen

Voor een schouw van ongekende omvang is maar liefst vier vierkante kilometer Brunssummerheide vannacht op slot gegaan. Om de besloten schouw mogelijk te maken heeft de politie met hulp van het leger sinds gisteravond een flink deel van de Brunssummerheide afgesloten. Overal staan wegafzettingen, politiemensen patrouilleren met honden in het gebied. Wandelaars en fietsers worden geweigerd bij controleposten. Zeker honderd politiemensen en militairen proberen samen het gebied vrij te houden van pottenkijkers. Deelnemers van het speciale rechtbankbezoek moesten vooraf hun telefoons en eventuele andere opname-apparatuur inleveren.



De operatie is ongekend, stelt Ger Hindriks van de Landmacht. ,,In deze omvang is dit volgens mij niet vertoond.” Politiechef Bert van Mariën: ,,Dit is bijzonder, het is een besloten zitting van de rechtbank waar wij voor de figuurlijk gesloten deuren moeten zorgen.” Het gebied ging gisteravond op slot, sindsdien zijn er geen indringers of andere incidenten geweest, meldt een woordvoerder van het OM: ,,Het is rustig gebleven.”