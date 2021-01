Jort Kelder: 'Snap niet waarom Hoekstra zich beledigd voelde’

Op1 - presentator Jort Kelder is momenteel in opspraak vanwege een interview dat hij gisteravond met Pete Hoekstra had in zijn talkshow. Na een vraag van Kelder gaf de Amerikaanse ambassadeur aan beledigd te zijn. Kelder zelf snapt niet waarom hij zich beledigd voelt, vertelt hij aan het AD.

Hoekstra was gisteravond te gast in Op1 om te praten over de rellen in het Capitool woensdagavond. ,,Jullie maken er zo’n drama van. Dit gebeurt elke vier jaar", vertelde hij. Daarop vroeg Kelder: ,,Elke vier jaar een rel bij het Capitool?” De ambassadeur was zo verbolgen over die opmerking dat hij vijf seconde lang niets meer zei. Later gaf hij aan zich beledigd te voelen. ,,Ik vind je erg onbeschoft", zei hij.

Een dag later pakken veel media het spraakmakende moment uit de talkshow op. ,,Ik las dat ik in staat ben geweest om onbeschoft te zijn tegen de vertegenwoordiger van de meest onbeschofte president uit de wereldgeschiedenis”, vertelt Kelder. ,,Ik krijg veel berichten dat ik hem onbeschoft behandeld heb, maar als ik het interview terugkijk, zie ik het echt niet.” Kelder snapt het conflict dan ook niet. ,,Hij is direct na de uitzending weggegaan, hij was echt gepikeerd.”

Quote Ik heb het gevoel dat hij mij niet goed verstaan heeft Jort Kelder, Presentator Op1

Misverstand

Kelder zelf noemt het een misverstand. ,,Ik heb het gevoel dat hij mij niet goed verstaan heeft", vertelt hij tegen deze site. ,,Hij had een oortje in, ik weet niet hoe ze mijn vraag vertaald hebben. Het was ook helemaal geen persoonlijke aanval.” Kelder denkt dat Hoekstra getergd was. ,,Omdat ik hem vroeg waarom hij niet aftrad, zoals anderen om hem heen al wel hadden gedaan.”

Al met al denkt de presentator dat Hoekstra zich aangevallen voelde. ,,Ik dacht dat hij wel afstand zou nemen van de rellen, want hier kun je niet achter staan.”

Het bewuste fragment is hieronder te zien: