Jorritsma is na dagen nog woedend: ‘Ik heb gejankt. Je ziet dat de stad naar de kloten wordt geholpen’

Voor het eerst ‘besmette­lij­ker’ Braziliaan­se coronavari­ant aangetrof­fen in Brabantse zorginstel­ling

28 januari In Midden-Brabant is voor het eerst een Braziliaanse variant van het coronavirus aangetroffen die vooral in de stad Rio de Janeiro circuleert. Volgens het RIVM is deze variant mogelijk besmettelijker.