Joost Boons, de eerste coronapatiënt van Nederland zag ze denken: ‘O, dat is hem’

video Na #Doeslief volgt nu #Daslief om te bedanken voor alle coronahulp

6:21 Buren die boodschappen voor elkaar doen, kwekers die hun onverkochte bloemen in zorginstellingen uitdelen en Nederlanders die klappen voor zorgmedewerkers. Door het coronavirus ziet SIRE de saamhorigheid in de samenleving groeien. Met #Daslief, dat vanaf vandaag op radio en televisie is, wil de stichting alle Nederlanders bedanken en een hart onder de riem steken in ‘deze onwerkelijke tijd’.