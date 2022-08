Joop demonstreert week na vrijlating nog steeds in tentje naast cel: ‘Ik blijf tot gemeente iets laat horen’

De 58-jarige Lambregts zat de afgelopen 28 maanden in de gevangenis wegens afpersing met geweld, een feit dat hij al in 2011 pleegde. Onder meer door een langdurige beroepsprocedure waardoor hij pas in 2020 daadwerkelijk achter de tralies belandde. Donderdag kwam hij dan eindelijk vrij, maar een plek om naartoe te gaan, had hij niet. Daarom leeft hij sinds zijn vrijlating, deels omdat het niet anders kan, maar vooral om een statement te maken, in een tentje naast de gevangenis.