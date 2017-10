Joop (75) blijft zwemmen in rivier, ondanks afvalwater van fabrieken

De 75-jarige Joop uit Sliedrecht maakt tussen april en november dagelijks een rondje in de Beneden Meerwede. In die rivier lozen DuPont en Chemours hun afvalwater, met daarin de kankerverwekkende stoffen C8 en GenX. Volgens het RIVM heeft hij verhoogde bloedwaardes, maar zelf voelt hij zich kiplekker. ,,Het hoeft niet door het water te komen, ik woon hier al jaren, wat denk je dat er allemaal neer dwarrelt?". Daarom is de waterrat tot november in het water te vinden.