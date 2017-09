Jongetje (9) jat uit winkel en vecht met medewerkers

Mega-tonijn op toonbank Zeeuwse visboer

13:39 De blauwvintonijn is weer terug in de Noordzee en dat zullen we weten ook. Bij vishandelaar Mike de Houck uit het Zeeuwse Breskens lag vanochtend nog een vis van 206 kilo en 4,5 meter lang op de toonbank. Het dier is direct verkocht.