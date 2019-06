Jongetje (11) in gezicht gebeten door agressieve hond in Goirle

Hoe erg het jongetje gewond is geraakt, is niet bekend. Bij de voetbalvereniging was vandaag een toernooi gaande. De mensen die de hond bij zich hadden, hebben het dier na het toernooi in de kantine aan de lijn gelegd. Het jongetje is vermoedelijk met de hond gaan spelen, waarop hij in zijn gezicht is gebeten. Volgens de politie lag de hond daar zonder toezicht.



De politie hoort getuigen om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De hond, een bastaard Duitse Staander, is in beslag genomen. Uit het onderzoek moet blijken wat er uiteindelijk met de hond gaat gebeuren. ,,Mocht het zo zijn dat de hond eerder agressief gedrag heeft vertoond, dan kan de burgemeester beslissen of hij gemuilkorfd of zelfs afgemaakt moet worden”, laat een woordvoerder van de politie weten.



Er is niemand aangehouden.