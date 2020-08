Jongerenwerkers waarschuwen gewelddadige jongeren met video: een mes is geen grap

Dat er twee weken geleden een dodelijk slachtoffer viel op het strand van Scheveningen in de vete in de drillrapwereld wordt gezien als een dieptepunt. Geweld onder jongeren neemt steeds meer toe en verhardt. Jongerenwerkers in Nederland lanceren daarom vandaag een campagnevideo om jongeren bewust te maken van de extreme situatie. Ze maken collectief een vuist tegen geweld en wapens. De boodschap luidt onder andere: een mes is geen grap. De video van de jongerenwerkers wordt verspreid op sociale media, zoals YouTube, Instagram en Snapchat. Maar het is nog maar de vraag of het iets uithaalt voor jongeren waarbij het geweld al genormaliseerd is.

Jongerenwerker Yasmir Attaf schrikt van de verharding. ,,Vooral omdat het geweld ook echt toeneemt en de daders steeds jonger zijn’’, zegt de 32-jarige die als werkgebied het Brabantse Boxtel heeft. Bij de organisatie R-Newt staan ze vierkant achter de videoboodschap. ,,We hopen op een stukje bewustwording. Het probleem bespreekbaar maken.” Volgens Attaf spreken jongeren niet graag over het probleem. ,,Ze praten niet snel, en ook niet veel.”

Quote Vroeger lag je even te matten en schudde je elkaar daarna de hand. Nu worden voor kleine akkefiet­jes al messen getrokken Yasmir Attaf, R-newt jongerenwerk

Ook hij ziet het geweld de afgelopen maanden toenemen. ,,Geweld was er altijd al, ook voor de drillrap. Alleen toen lag je even te matten en schudde je elkaar daarna de hand. Nu worden voor kleine akkefietjes al messen getrokken.” Attaf is blij dat hij vanuit jongeren in zijn eigen werkgebied positieve geluiden hoort. Zij zouden het messengeweld juist afkeuren. Toch beseft hij dat niet iedere jongere er zo over denkt. ,,Ik hoop dat we ook gewelddadige jongeren met de video bereiken. Maar die jongens proberen los te koppelen van geweld wordt best lastig.” De jongerenwerker stelt dat bij de gewelddadige jongeren er vast een en ander al is gebeurd. ,,Die zijn niet zomaar al 2 of 3 stappen verder."

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Jongerenwerker Yasmir Attaf maakt zich zorgen om het toenemende geweldig onder jongeren. © Eigen foto.

Drillrapformaties

Twee weken geleden gingen jongeren in Scheveningen tot geweld over. Met de dood van een 19-jarige Rotterdammer tot gevolg. Twee rivaliserende rapformaties hadden in Scheveningen afgesproken een ruzie te beslechten. Al een tijdlang staan drillrapformaties 73 De Pijp uit Amsterdam en rapgroep Blacka 24 uit Rotterdam elkaar via videoclips en online intimidatie naar het leven.

Het geweld binnen drillrapgroepen is niet nieuw. In september 2019 wordt de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, lid van drillrapcollectief FOG uit de Venserpolder, in de Amsterdamse Bijlmer met een kapmes in zijn nek gestoken. Hij overlijdt een dag later in het ziekenhuis.

Volledig scherm Shot uit een videoclip van een drillrap. © Video #NoShank

Drillrap is een muziekstroming die tien jaar geleden is ontstaan in de buitenwijken van Chicago en via Londen is overgewaaid naar het Europese vasteland. Het kenmerkt zich door gewelddadige teksten die gaan over het harde leven op straat, over drugshandel, overvallen, moord en aanverwante criminele elementen. Saillant: op de straten van Chicago betekent ‘drilling’ doorboren - met kogels.

Studiosessies

Volgens jongerenwerker Attaf is niet alle drillrap per definitie slecht. Met zijn organisatie R-newt faciliteert hij ook studiosessies voor jongeren die rappen. ,,Ik heb voorbeelden van jongeren die heel agressief binnenkomen met gewelddadige teksten, die nemen daar in verloop van tijd afstand van.” Ook organiseert de organisatie schrijverskampen. ,,Daarmee gaan we meer de diepte in, om te laten zien hoe je je microfoon kan inzetten als wapen.” Attaf hoopt daarom vooral dat de video aankomt bij jongeren die nog geen geweld gebruiken. ,,Jongeren die naar de drillrappers opkijken kunnen we hiermee laten inzien dat ze niet die drie stappen verder moeten nemen.”

Volledig scherm Een still uit de video Verlof van Qlas en Blacka. In video’s wordt met messen en pistolen gezwaaid. © YouTube

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.