'Sexting levert jongeren ook veel moois op'

Eens in de zoveel tijd duiken de berichten weer op: een middelbare school is in rep en roer door een sexting-affaire. Jongeren sturen pikante foto’s van zichzelf naar een schoolgenoot, die deelt de beelden met andere leerlingen. Het dieptepunt: de 14-jarige Onur uit Enschede pleegde zelfmoord nadat drie meiden naaktfoto’s van hem verspreidden.



De politie riep laatst op om dergelijke foto’s of filmpjes niet meer te versturen, omdat het veel leed veroorzaakt. Dagelijks melden zich drie jongeren die slachtoffer zijn geworden van sexting.



Toch gingen van die oproep de nekharen van onderzoeker Marijke Naezer overeind staan. Voor haar proefschrift dook Naezer de afgelopen anderhalf jaar in de wereld van jongeren, sociale media en seksualiteit om te achterhalen wat ze online uitvreten en waarom ze dat eigenlijk doen. ,,Vaak gaat het in het maatschappelijke debat alleen maar over mogelijke negatieve uitkomsten. Daardoor worden we bang en adviseren we jongeren te stoppen met bepaalde seksuele activiteiten zoals sexting. Maar het is zonde om zo beperkt te reageren, want dit soort activiteiten leveren jongeren ook veel moois op’’, constateert ze.



Maar drie jongeren per dag die zich melden wegens een sexting-incident. Een zelfmoord. Dat is niet mals.

,,Klopt, maar dat leed wordt niet veroorzaakt doordat deze jongeren een foto van zichzelf hebben verstuurd. Dat ontstaat doordat iemand die foto dóórstuurt. Met de oproep van de politie leg je het probleem bij de slachtoffers. Het is alsof je de rokjesdiscussie terughaalt: trek maar niet zo’n kort rokje aan, want voor je het weet word je verkracht. Tegen die slachtoffers zeggen we toch ook niet dat ze zijn verkracht door hun korte rokje? Daarom vind ik het advies van de politie kwalijk. Als slachtoffers van sexting hulp willen inschakelen, worden ze veroordeeld, vertelden ze in interviews. Ze kregen te horen: we zeiden toch dat je niet moest sturen. Maar de verantwoordelijke, degene die de foto doorstuurde, gaat vrijuit.’’