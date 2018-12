Jongens van 12 en 15 voor derde keer aangetroffen onder vrachtwagen Hoek van Holland

De twee jongens zijn door de marechaussee in bewaring gesteld en zitten nu in de cel op het hoofdbureau in Rotterdam. Dat bevestigt de Marechaussee. Julien Luscuere, de advocaat van beiden jongens, is zeer kritisch. ,,Ze zitten nu in een zeer sober cellencomplex bedoeld voor volwassenen waar de gevangenen per 24 uur maar één uur mogen luchten. Er is geen afleiding in de cel behalve iets te lezen. Maar deze jongens zijn allebei analfabeet, dus kunnen alleen maar wachten.”

In het dossier van de jongen van twaalf is te lezen dat zijn familie hem op zeer jonge leeftijd zou hebben verlaten. Sindsdien leeft hij op straat. In 2018 zou hij vanuit Algerije per boot naar Italië zijn gereisd, om vanuit daar via Frankrijk naar Nederland te gaan.

Afgelopen vrijdag klom hij samen met zijn 15-jarige vriend over het hek van het terrein van Stena Line in Hoek van Holland. Daar verstopten ze zich onder een van de opgestelde trailers. Een medewerker van Stena Line zag twee personen over het hek klimmen, en waarschuwde de Marechaussee. Deze wist met hulp van een opsporingshond de twee jongens te vinden.

De jongen van 12 gaf na zijn arrestatie aan dat hij naar Engeland wilde reizen. Hij was niet in bezit van legitimatie, maar kon wel een geplastificeerd kaartje van asielopvangorganisatie COA te overhandigen.

Gastgezin

Opmerkelijk is dat de jongen vertelde eerder in een gastgezin van het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) had gezeten. Daar zou hij het naar eigen zeggen ‘niet naar zijn zin hebben gehad’. Daarna zou hij naar het azc in Ter Apel zijn gegaan, waar hij volgens hem ‘niet welkom was’. Uit boosheid besloot hij voor de derde keer te proberen naar Engeland te gaan. Het is niet exact bekend wanneer de eerdere vluchtpogingen van het kind hebben plaatsgevonden.

Advocaat Luscuere is zeer kritisch over de detentie van de jonge jongens. ,,In het jeugdstrafrecht zijn regels gemaakt over het gevangenschap van kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met hun belangen. Zo is de bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor verplicht, en moet de wettelijke vertegenwoordiger worden geïnformeerd”, legt Luscuere uit. ,,Deze jonge gelukszoekers deden niemand kwaad en zijn duidelijk radeloos. In plaats van hulp en zorg te bieden worden zij direct achter de tralies gezet.”

Kale cel

Daarnaast wil Luscuere weten waarom de kinderen niet direct zijn uitgeplaatst naar het detentiecentrum in Zeist, dat een speciale afdeling voor jongens heeft. ,,Ik heb beroep ingesteld bij de rechtbank maar helaas wil de piketrechter hier niet onmiddellijk naar kijken. De jongens zitten daardoor een heel weekend vast in een kale cel.”

,,De rechter kan dan achteraf wel schadevergoeding toewijzen maar daar zijn deze kinderen niet mee geholpen. Door deze kille behandeling verliezen zij hun laatste beetje vertrouwen in volwassenen. Dat mogen we nooit laten gebeuren.”