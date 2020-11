Jongens takelden nachtvissers in Beekse Bergen extreem gewelddadig toe, politie staat voor raadsel

Coronavirus Live | Miljoenen Amerikanen op reis voor Thanksgi­ving, handhavers gaan verbod vuurwerk­ver­voer controle­ren

22:47 Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten, dat is de uitkomst van de 28ste coronavergadering van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid). Vervoeren van vuurwerk wordt wel strafbaar. En de luchtvaartsector komt met een eigen ‘coronapaspoort’ waarmee reizigers snel kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of de noodzakelijke negatieve test voor het coronavirus hebben ondergaan die in sommige landen verplicht is. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.