Jongens drijven 17 uur op Noordzee in kapotte zeilboot: ‘Pure pech, verrast door een golf’

De jongens van 21 en 19 jaar oud waren maandag gaan varen. ,,Goed voorbereid”, aldus Karla Knol van de KNRM Eemshaven. ,,Ze zouden varen van Terschelling naar Borkum (Duits waddeneiland, red.). Er zou een derde jongen meegaan, maar die kon om een bepaalde reden niet, die zouden ze wel in Borkum zien. Hij hield wel de hele tijd contact met ze, mooie foto's kwamen binnen, met blauwe lucht erop... En toen ineens niet meer. Dat was ergens maandagmiddag. Toen ontbrak elk contact.”

Om 23.00 uur waarschuwde die derde jongen uiteindelijk de kustwacht. De reddingsdienst zocht daarna vele uren naar de twee vermiste jongens. Dinsdag rond 07.00 uur wist een helikopter van de kustwacht de jongens te lokaliseren. ,,Het bleek dat ze verrast waren door een golf van achteren op het bootje, de wind was harder geworden, dat was niet voorzien. Ze waren omgeslagen en lagen dus ineens in het water”, vertelt Knol. ,,Gelukkig waren ze zo helder van geest om elkaar te helpen en het bootje hebben ze weer weten om te keren. Het is 6 meter lang, niet heel groot dus, maar dat ze dat is gelukt, is toch erg knap. Maar hun telefoons en al hun spullen waren ze kwijt, dus konden ze niemand waarschuwen. En de mast was gebroken. Ze hebben zelfs ’s nachts de helikopter zien vliegen en reddingsboten zien varen, we waren met vijf boten op zoek, maar ze konden geen enkel sein geven. Ze hadden niks meer, geen telefoons, geen lichtkogels.”

‘Ze wilden vooral dat hun familie gebeld zou worden’

Kalm blijven, dat was het enige wat de jongens konden doen. Het piepkleine bootje werd niet opgemerkt door andere schepen en zo dobberden de jongens de nacht door. Totdat een helikopter ze bij daglicht wél wist te lokaliseren. De jongens wisten toen dat ze gered zouden worden en dat gebeurde. Van paniek was geen sprake. ,,Je kunt zeggen dat ze enigszins in shock waren. Toen we ze vonden, wilden ze vooral snel dat hun familie gebeld zou worden.”

De jongens zijn door de KNRM veilig op het droge gebracht. In de Eemshaven werden zij herenigd met hun geëmotioneerde familie en vrienden. ,,De jongens baalden ervan dat dit is gebeurd, ze zijn een beetje bang dat anderen er iets van gaan vinden”, zegt Knol. ,,Maar we hebben ze op het hart gedrukt dat ze echt niks fout hebben gedaan. En dat is ook echt zo. Dit was gewoon pech. Ze zijn nu vooral bezig bij te komen en even te verwerken wat er is gebeurd. Ondanks alles hebben ze heel erg veel geluk gehad dat we ze gevonden hebben. Dit zoekgebied is toch erg groot.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: