Jongens (18) reanimeren vriend nadat ze onder invloed kanaal inreden

De jongens zijn in de nacht van zaterdag op zondag op weg, al weten ze niet precies waarheen. Alle drie hebben ze gedronken, het weerhoudt een van hen er echter niet van om achter het stuur te kruipen. De andere twee stemmen daarmee in.

Reanimeren

Alles lijkt goed te gaan, tot de avond een bizarre wending krijgt. De 19-jarige bestuurder verliest de macht over het stuur en rijdt de auto vanaf de Zuidelijke Kanaaldijk het Zwolsekanaal in. Daniël (18), die achterin de auto zit, weet direct uit de snel zinkende auto te komen, de bijrijder heeft daar grote problemen mee. "Mijn zoon heeft samen met de bestuurder de bijrijder bevrijd", vertelt Jan Harm Lambers, vader van Daniël, die samen met zijn vrouw Regien namens de jongens het woord voert. Wanneer de jongens de bijrijder uit het water halen, is hij al niet meer bij kennis. Op de kade weet Daniël hem vervolgens te reanimeren, wat hij geleerd heeft op school.

De actie van Daniël werkt, zijn vriend komt weer bij. Maar langs het pikdonkere kanaal is van de hulpdiensten dan nog geen spoor te bekennen, simpelweg omdat niemand ze heeft kunnen bellen. De telefoons van de jongens liggen of in het water, of zijn door het water niet meer bruikbaar. Daniël duikt, na zijn reddingsactie, zelfs nog weer het kanaal in, maar zijn mobiel krijgt hij er niet mee terug. Er zit maar een ding op; de plek van het ongeval verlaten en dichtbij hulp zoeken. De bijrijder en bestuurder blijven achter, terwijl Daniël bij het dichtstbijzijnde huis aanbelt. Maar niemand doet open en dus vervolgt de 18-jarige zijn weg langs het kanaal. Door alle hectiek loopt hij de verkeerde kant op; in zijn natte pak sjouwt hij 2,5 kilometer lang, vol adrenaline, tot hij in Vroomshoop bij de familie Van Veen terecht kan. Van daaruit worden alsnog de ambulance, brandweer en politie opgetrommeld, Daniël wordt ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten

Quote Hij had water in zijn longen, heeft moeten vechten voor zijn leven Jan Harm Lambers Wanneer de hulpdiensten op de plek van het ongeval arriveren, treffen ze echter niets aan. De auto is al gezonken en ook van de twee onderkoelde vrienden onderbreekt ieder spoor. Ze zijn - bang om niet gevonden te worden en zo goed als dat na het heftige incident gaat - zelf hulp gaan zoeken omdat de zoektocht van Daniël in hun ogen te lang duurt. De jongens vinden uiteindelijk hulp bij de familie Kok, tussen Marle en Daarle. Daar bellen ook zij 112. Anderhalf uur na Daniël arriveren de vrienden, met een ambulance, in het ziekenhuis.

Bloedproef

Daar wordt bij de bestuurder een bloedproef afgenomen, waaruit blijkt dat hij gedronken heeft. Bij de bestuurder en Daniël valt de fysieke schade mee, de uit het water geredde bijrijder is er slechter aan toe. Lambers: "Hij had water in zijn longen, heeft moeten vechten voor zijn leven." Pas donderdagmiddag mag hij van de intensive care af. Emotioneel zijn de jongens kapot, al knappen ze langzaam op.

De politie maakt het nieuws van het ongeval de dag erna bekend en meldt dat de jongens de plek van het ongeval hebben verlaten en dat de bestuurder gedronken had. Feitelijk juist, maar de reacties die de ouders en de vrienden uit Vroomshoop daarop krijgen, zijn niet van de lucht. Daarom voelen ze zich genoodzaakt hun kant van het verhaal te vertellen. "Want ze worden weggezet als criminelen. Terwijl mijn zoon het leven van zijn vriend heeft gered. Als hij hem niet uit de auto had gehaald en gereanimeerd, had hij het niet overleefd." Ze zijn, in tegenstelling tot wat mensen misschien denken, niet gevlucht voor het incident, benadrukken de ouders. "Ze hadden hulp nodig."

Quote Want ze worden weggezet als criminelen. Terwijl mijn zoon het leven van zijn vriend heeft gered Jan Harm Lambers

Geen verdachten

De politie bevestigt dat de twee inzittenden niet als verdachten van een strafbaar feit worden gezien. Voor de bestuurder krijgt het ongeval wel een staartje, omdat hij onder invloed van alcohol reed. De jongens beseffen, een week later, maar al te goed hoe desastreus hun nachtelijke alcoholrit had kunnen aflopen. Want hoe vaak heeft zo'n ongeval geen dodelijke afloop? Het rijden onder invloed praten Rogien en Jan Harm Lambers dan ook niet goed. "Mijn zoon zei dat ze wisten dat hij drank op had en ze niet hadden moeten instappen. Dat was hun eigen fout."